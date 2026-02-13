【ファミリア】「オリジナル出生届」がもらえる！出産前に欲しい特典がたっぷりの「プレママフェス」開催。《2月14日〜23日》

全国のファミリアでは2026年2月14日から23日までの期間、「プレママフェス -for the first 1000 days-」が開催されます。

出産準備にピッタリな限定アイテムやマタニティセミナーの実施など、プレママ・プレパパライフを楽しめる体験型イベントです。

期間中は、今しかゲットできない来店・購入特典が充実しています。

大切な記憶をかわいく残せる3つの特典

もれなくもらえる

ファミリアメンバーズ（入会金・年会費無料）に登録し、出産予定日を登録すると、オリジナルキャラクターが描かれた「オリジナル出生届」がもらえます。

買い物をするともらえる

ファミリアメンバーズに登録し、買い物をしたプレママ・プレパパは、新作の「オリジナルマンスリーフォトプロップス」がもらえます。

マタニティフォトなど赤ちゃんの成長に合わせて使えるアイテムです。

なお、イベントの参加費は対象外となります。

ファミリアメンバーズに登録し、商品を2万2000円以上購入したプレママ・プレパパは、「オリジナルのエコー写真アルバム」がもらえます。

赤ちゃんと初めて出会った思い出をキュートな一冊に残せる、プレママフェス限定のアルバムです。

なお、イベントの参加費は対象外。レシートの合算はできません。

いずれの特典も、店頭スタッフに「マイページ」のお子様情報画面（出産予定日）を提示することが条件です。

ファミリアルクアイーレ店、天満屋倉敷店、広島ミナモア店、丸の内ビル店、水戸京成百貨店、長崎浜屋店は対象外となります。

無くなり次第終了なので、気になる人はお早めに。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）