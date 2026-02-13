人気アニメ「スラムダンク」の聖地として人気を集める神奈川県の江ノ島電鉄鎌倉高校前駅近くの踏切で、鎌倉市は昨年１２月中旬から、周辺にＡＩカメラを設置する実証実験を行っている。

国内外の観光客によるオーバーツーリズムを受けたもので、来訪者数や踏切での撮影状況などを把握し、住宅街での路上停車や私有地への立ち入りなどへの監視を強める。

観光庁の事業を活用し、経費約４００万円は同庁が負担。カメラは、踏切前の公園周辺に４台、迷惑駐車の多い住宅街などに４台、周辺４か所の別の踏切に１台ずつの計１２台を設置した。

公園周辺のカメラは３分ごとに静止画を撮影し、ぼかし処理を施して専用サイト（https://kamakura-live.jp/）で公開している。画像公開で混雑状況などが一目でわかるため、市は来訪者の分散化やマナー向上を図りたい考えだ。

搭載されたＡＩは、道路にあふれて撮影する人の数や、路上駐車車両のナンバーを記録する。悪質な場合は警察に情報を提供するという。撮影は２月下旬まで行い、３月中にデータを分析する。

踏切周辺では、昨年８月に中学生の自転車と違法タクシーと思われる車両との接触事故が発生。市は９月に公園に撮影スポットを設置して歩道や車道での撮影を抑制し、１０月に５人体制に増員した交通誘導員を１２月にはさらに１人増員した。

市観光課は「ＡＩでデータを把握した上で、効果がある方策は積極的に取り入れていきたい」としている。