ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのアイスダンスフリーが11日（日本時間12日）に行われ、ロランス・フルニエボードリ、ギヨーム・シゼロン組（フランス）が135.64点を獲得し、合計225.82点で金メダルに輝いた。結成1年目での快挙となったが、この結果に海外メディアは不正採点の疑惑が浮上したと報じている。

完成度の高い演技を見せ、パーソナルベストを更新する合計225.82点を叩き出したフルニエボードリ、シゼロン組。合計224.39点だったマディソン・チョック、エヴァン・ベイツ組（米国）をわずか1.43点上回っての栄冠となったが、この結果を受け銀メダリストの母国である米メディアが衝撃のニュースを伝えた。

米誌「ニューズウィーク」は、「オリンピックのスケートで不正疑惑、フランス人審査員の調査を求める請願が提出される」との見出しをつけ、「2026年冬季オリンピックのアイスダンスにおいて、大きなスキャンダルが浮上した」と報道。記事によれば「フランス人ペアの演技にはいくつかのミスが見受けられた」ものの、「あるフランス人審査員がフランス組に対し、アメリカ組を8点近く上回るスコアをつけた。実際、9人の審査員のうち5人がチョックとベイツ組を支持していたが、最終的に彼らはわずか1.43ポイント差で金メダルを逃した」としている。

「このフランス人審査員の採点は明らかに異常」と指摘した上で、「この論争を受け、採点に関する調査を求める署名活動がChange.orgで開始された」と伝えた。

「国際オリンピック委員会（IOC）と国際スケート連盟（ISU）に対し、アイスダンスで採用された採点基準を精査し、潜在的な偏見を評価し、発見された不正に対処するための是正措置を確実に講じるよう促すことだ」と記された嘆願書には、すでに1000人以上の賛同者が集まるなど波紋が広がっている。



