ストック推奨ッ！！【セブン-イレブン】次食べたい♡「新作アイス」をチェック

寒い冬にこそ、暖かい部屋でアイスクリームを食べたくなるという人も多いのではないでしょうか。さらに、冬は濃厚な素材の味を楽しめそうな、ちょっぴりリッチな味わいのアイスを選びたくなるもの。今回は、自分へのご褒美としてもおすすめしたい、【セブン-イレブン】の「新作アイス」をピックアップ。今の時期に楽しみたい、ひんやりリッチなアイスをぜひチェックしてみてください。

真っ白なビジュとホワイトチョコの味わいで贅沢気分

「ソフトクリーム & コンビニアイスマニア」という@iceke361さんが、「最初から最後までホワイトチョコを堪能できる」と激推しするのが、こちらの「ホワイトチョコ尽くし 白い生チョコバー」です。とろける生チョコのイメージがデザインされた箱入りで、期待が高まります。ホワイトチョコアイスの中には、ホワイト生チョコソースをIN。さらにそれをホワイトチョコでコーティングしたアイスで、贅沢な気分を楽しめそう。@iceke361さん曰く、「パリパリ食感とねっとり濃厚なアイスのコントラストが最高」なのだとか。価格は\289（税込）です。

チョコとピスタチオの風味を楽しむ本格派アイス

@miki__iceさんが「ご褒美アイスにぜひ」とおすすめするのが、こちらの「GODIVA ドバイチョコレートバー アイスクリーム」です。曰く、「ローストアーモンドが入った濃厚なピスタチオアイスをクランチフレーク入りのチョコレートでコーティング」とのことで、ピスタチオの香ばしさやチョコの風味、クランチの食感をリッチな気分で楽しめそう。さらに、「GODIVAクオリティを感じる本格派」ともコメントしており、チョコ好きに食べてほしい1品と言えそう。セブン-イレブン限定販売で、価格は\388（税込）です。

writer：Yuri.A