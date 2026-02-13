『DREAM STAGE』第5話 NAZE×TORINNER、デビューに向けて火花を散らすなか…
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）の第5話が、13日に放送される。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
■第5話のあらすじ
NAZE（ネイズ）のデビュー日が2月14日、バレンタインデーに決定！ しかし、なんと同日にTORINNER（トリナー）も日本デビューすることが判明！ きっと莫大な資金をかけてプロモーションを仕掛けてくるはず･･･と、ビビりまくる水星（池田エライザ）とナム社長（ハ・ヨンス）。ナム社長は「絶対にデビューランキング1位を獲って！」と吾妻（中村倫也）に激しく詰め寄る。
爆撃のような宣伝でNAZEを叩き潰すため、あえてデビューを同日に設定したTORINNERのプロデューサー、パク・ジス（キム・ジェギョン）。しかし、デビュー当日に出演する音楽番組がNAZEにも出演依頼していることを知る。そんなジスをチェ代表（イ・イギョン）は「あんな“残飯”のような新人と同じ評価をされている。つまりお前も残飯レベルだ」と殺意をもって睨みつける。追い詰められるジス。
一方吾妻も、最大の敵TORINNERにどう対抗するか、NAZEのベストを引き出すにはどうするべきかと、深く悩んでいた。
両陣営が火花を散らすデビューの日が、刻一刻と近づく。
そんな中、NAZEの末っ子・ドヒョクは、街でタチの悪い男にからまれてしまう。しかもNAZEの一員であることを調べられて･･･「アイドルが、他人に怪我させたなんてバレたら大騒ぎになるぞ」と脅され、多額の金を要求される。窮地に陥ったドヒョクは、NAZEのとある秘密を週刊誌に売ってしまうが、そのネタが記者・風祭（河内大和）からジスの手元に渡ってしまう！ 果たしてデビューランキングの結末は――。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
NAZE（ネイズ）のデビュー日が2月14日、バレンタインデーに決定！ しかし、なんと同日にTORINNER（トリナー）も日本デビューすることが判明！ きっと莫大な資金をかけてプロモーションを仕掛けてくるはず･･･と、ビビりまくる水星（池田エライザ）とナム社長（ハ・ヨンス）。ナム社長は「絶対にデビューランキング1位を獲って！」と吾妻（中村倫也）に激しく詰め寄る。
爆撃のような宣伝でNAZEを叩き潰すため、あえてデビューを同日に設定したTORINNERのプロデューサー、パク・ジス（キム・ジェギョン）。しかし、デビュー当日に出演する音楽番組がNAZEにも出演依頼していることを知る。そんなジスをチェ代表（イ・イギョン）は「あんな“残飯”のような新人と同じ評価をされている。つまりお前も残飯レベルだ」と殺意をもって睨みつける。追い詰められるジス。
一方吾妻も、最大の敵TORINNERにどう対抗するか、NAZEのベストを引き出すにはどうするべきかと、深く悩んでいた。
両陣営が火花を散らすデビューの日が、刻一刻と近づく。
そんな中、NAZEの末っ子・ドヒョクは、街でタチの悪い男にからまれてしまう。しかもNAZEの一員であることを調べられて･･･「アイドルが、他人に怪我させたなんてバレたら大騒ぎになるぞ」と脅され、多額の金を要求される。窮地に陥ったドヒョクは、NAZEのとある秘密を週刊誌に売ってしまうが、そのネタが記者・風祭（河内大和）からジスの手元に渡ってしまう！ 果たしてデビューランキングの結末は――。