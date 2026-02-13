ラランド×テレ東、初冠番組が決定 14日放送 街ゆく人の写真＆VHSをゴッソリ借りて人生をビューっと見る
テレビ東京は14日午後0時45分から、新番組『ライフ is ビューと見る』を放送する。MCはテレ東初冠となるラランドの2人。ラランド×人生哲学の軽快なトークが繰り広げられる。
番組は街ゆく人に声をかけ「0歳」から「現在」に至る人生を、写真やVHSで構成した「人生VTR」で“ビュー”っと見せてもらうという内容になっている。一見すると想像できない人生の数々が、ビューっと見ることで、次々と明らかになっていく。
今回の放送では、「2日前、息子にぶん殴られた男」「9人きょうだい大家族東大生」「ギャル養成学校に通う小学生」「17歳差の年の差婚の末に離婚する27歳女性」など、合計8人のトンデモ人生を0歳から、ビューっと一気見する。
さらに、スタッフが飲み会帰りのプライベートな乙武洋匡に遭遇。有名な半生の知られざる一面を語る。
MCのラランドは、テレビはもちろん、YouTube登録者数152万人の人気コンビ。人生VTRをスタジオで掘り下げる。
最大の見どころは「ビューと見る」というタイトルからは想像できない、まるで1冊の小説を読むような重厚な読後感。 笑いあり、涙あり、最後には考えさせられる哲学的な一面もある。新感覚の本格人生ドラマが展開される。
■ラランド・サーヤ コメント
店前に座る酔い潰れたおじさんに、あなたは話しかけられますか？この番組は話しかけます。 関係のない人なのに、友達でも知り合いでもないのに、人の人生ってなんでこんなに面白いんでしょう。 番組ラスト、ニシダがウルウルしていたのが個人的にキモかったのでぜひTVerで繰り返し観てください。
■ラランド・ニシダ コメント
最近はコンビ2人で番組をやらせてもらうことが滅多にありません。なぜならサーヤさんはすでにニシダよりだいぶ先に行ってしまっているからです。強いて言うなら「サーヤ is ビューと行く」です。 もう一度この番組ができたらうれしいのでテレビで見て、TVer でも見てください。
■プロデューサー・村田充範氏 コメント
人生を最速で「ビュー」と見れるパッケージではありますが、都合の良い物語にまとめないことを意識しました。外から幸せに見えても苦しみを抱えていたり、不幸に見えても希望にあふれていたり、人生の複雑さ、ノイズをなるべくそのままにVTRを制作しました。そうした背景を楽しく想像できるラランドさんと一緒に、視聴者の皆さんも、自分なりの解釈をしながら番組を楽しんでいただければうれしいです。
