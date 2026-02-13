『ばけばけ』衝撃展開にネット絶句「号泣」「感情ぐちゃぐちゃ」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第95回が、13日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
第95回では、ヘブンの本心を知ったトキが熊本行きを決意。松江の長屋を訪れ、サワ（円井わん）と別れの時間を過ごす。一方、松江中学では庄田多吉（濱正悟）が、ヘブンが11月から熊本の高等中学へ転任すると発表。さらに自身が次期校長に就任することも告げ、教室は騒然となる。
その中で錦織は「簡単な話だ。私は、帝大を出ていない。庄田先生と一緒に東京で試験を受けたが、彼は合格し、私は残念ながら落ちてしまった。帝大卒業はもちろん、英語の教員資格免許すら持っていない。そんな男が、校長になどなれるわけがない。簡単な話だ。騙していて、申し訳なかった」と衝撃の告白。ヘブンも初耳で、教室は静まり返った。
1891年11月15日、トキとヘブンが松江を離れる日。錦織は「体調があまりよくない」と見送りに行かない。ラスト約1分はほぼせりふがなく、屋根裏部屋で1人たたずむ錦織の姿が映し出される。咳き込み、左手ににじむ血。喀血しながらも涙をこらえる姿を、吉沢は表情のみで体現した。
SNSでは「ウソでしょ」「何というラスト」「感情ぐちゃぐちゃ」「号泣」「切なすぎる」といった声があふれ、「吉沢亮さん、今にも消えてしまいそうな儚さだった」と演技を称賛する投稿も目立った。物語は大きな転機を迎え、今後の展開に注目が集まる。
