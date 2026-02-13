心身を芯からほぐしてくれる温泉だけでなく、美味しいものをたらふく食べるのも旅の醍醐味。海の幸、山の幸、地物素材の旬を味わい尽くして五感が記憶する旅の思い出を作りましょう。今回は、栃木県で料理が自慢の温泉宿をご紹介します。

【鬼怒川温泉】好みの客室タイプや料理を選び、自分だけの鬼怒川旅を楽しむ『鬼怒川（きぬがわ）パークホテルズ』

すべてのゲストに最高の滞在を約束する鬼怒川エリア屈指の大型温泉リゾート

『鬼怒川（きぬがわ）パークホテルズ』【「木心亭」五月の間】3万9750円〜 室内やデッキ、名湯に満たされた檜造りの湯船から小さな日本庭園を眺められる。「木心亭」の露天風呂付き客室は檜造りの湯船が2室、石造りの湯船が4室

鬼怒川沿いの広い敷地に立つリゾートホテルで、自分だけの宿泊スタイルを作り上げることができる。4つの宿泊エリアの中で露天風呂付き客室があるのは「木の館」と「木心亭」の2館。

渓谷の景観を楽しみたいなら「木の館」へ。花鳥風月や日本の伝統色による意匠装飾がなされた、8室の露天風呂付き客室が備わる。また、温泉旅館の風情を楽しめるのが料亭旅館風の「木心亭」。各月の時節の花木をテーマにした優美なしつらえの12室は、6室に庭を眺めながら湯浴みができる専用露天風呂が付く。

また本館「木楽館」で際立つのは、ユニバーサルデザイン客室や岩盤浴付き客室など4タイプ6室の特別フロア「奏楽（そら）」。そのほか、カジュアルな宿泊向きのコテージもある。男女交替制の露天風呂や大浴場、4つの庭園貸切露天風呂など、豊富な湯処で鬼怒川の名湯を楽しみたい。

夕食は料亭食や部屋食など、宿泊タイプによって場所や内容が異なる。地産地消を大切に旬の味覚を厳選するが、ヴィーガン会席も選択可能など、多様なゲストに応じたもてなしがうれしい。

露天風呂付き客室PICK UP！【露天風呂付き客室】2万6550円〜

『鬼怒川（きぬがわ）パークホテルズ』「木の館」【露天風呂付き客室】2万6550円〜

「木の館」の露天風呂付き客室は8室あり、温泉が注ぐ檜造りの湯船が2室、信楽焼の湯船が6室となる。バルコニーや露天風呂からは渓谷美や眼下に鬼怒川を眺められる。

〈温泉DATA〉

【泉質】弱アルカリ性単純泉

【効能】神経痛、筋肉痛、関節痛、冷え症など

【客室風呂・大浴場・露天風呂・貸切露天風呂】温泉（加温・加水、源泉かけ流し・循環併用）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【木の館 露天風呂付き客室】（全8室）

［平日・休日］2万6550円〜

［休前日］2万9850円〜

【木心亭 露天風呂付き客室】（全6室）

［平日・休日］3万7550円〜

［休前日］4万850円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※木心亭は中学生以下の宿泊は不可

※木楽館客室の料金、特別日（GW、お盆など）の料金は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『鬼怒川（きぬがわ）パークホテルズ』

【電話】0288-77-1289

【住所】栃木県日光市鬼怒川温泉大原1409

【アクセス】電車／東武鬼怒川線鬼怒川温泉駅より徒歩約5分、車／日光宇都宮道路今市ICより国道121号経由で約20分

【駐車場】100台

【送迎】なし

公式サイト：https://www.park-hotels.com

【鬼怒川温泉】渓谷美や旬の懐石を楽しむ鬼怒川の温泉宿『きぬ川 不動瀧（ふどうたき）』

『きぬ川 不動瀧（ふどうたき）』【やまぶき】3万7400円〜 鬼怒川を望む角部屋に配した、バリアフリー対応の特別室。湯船は手すり付きで腰掛けも設置している

鬼怒川温泉駅から少し離れた閑静な場所に佇む宿は、すべての部屋から鬼怒川渓谷の美しい自然を間近に楽しむことができる。部屋以外にも絶景の露天風呂のある大浴場やロビーなど、館内からの眺めはどこも極上だ。

客室は3室の露天風呂付き客室と間取りの異なる3タイプの一般客室があり、なかでもバリアフリー対応の特別室「やまぶき」は居室や露天風呂もゆとり十分で人気が高い。

地元の食材を使用した夕食は、器や盛り付けにもこだわる季節の懐石料理。メインのとちぎ和牛をさまざまな料理で味わう「贅沢懐石プラン」や、しゃぶしゃぶでいただくプランもある。

地元の幸を活かした予約制の別注料理も出色で、とちぎ和牛はもちろんヤシオマスや鮎、イワナ、鯉料理、鹿刺しなど季節で変わる旬の味覚を味わい尽くしたい。

露天風呂付き客室PICK UP！【なでしこ】3万4100円〜

『きぬ川 不動瀧（ふどうたき）』【なでしこ】3万4100円〜

和洋室から露天風呂まで、一直線に配置された間取りが特徴の部屋は2名専用。テラスや露天風呂、室内には専用マッサージチェアも備わる。

〈温泉DATA〉

【泉質】アルカリ性単純泉

【効能】神経痛、ねんざ、筋肉痛など

【客室露天風呂・大浴場・露天風呂】温泉（加水・加温、循環式）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【半露天風呂付き客室】（全3室）

［平日・休日］3万3000円〜

［休前日］3万6300円〜

【一般客室】（全7室）

［平日・休日］2万4200円〜

［休前日］2万7500円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『きぬ川 不動瀧（ふどうたき）』

【電話】0288-76-2008

【住所】栃木県日光市鬼怒川温泉大原656-1

【アクセス】電車／東武鬼怒川線鬼怒川温泉駅よりタクシーで約5分、車／日光宇都

宮道路今市ICより国道121号経由で約30分

【駐車場】12台

【送迎】なし

公式サイト：https://www.fudotaki.com/

【鬼怒川温泉】“一週間”をテーマに身体が喜ぶ食やもてなしで心身をリセット『ゆらら 丸京（まるきょう）』

『ゆらら 丸京（まるきょう）』【瑠璃−RURI−】3万8655円〜 「水」がテーマの一室で、碧を基調とした60平方メートルの和洋室＋ツインベッドルーム。湯船から鬼怒川の山並みも望める

人が本来持っている“一週間”の生体リズムをテーマに、一期一会を大切にした「心がまるくなる」もてなしを信条としている。

客室は伝統的な栃木の木工細工『鹿沼組子』で表現した「月」や、安らぎを与える「炭」、生命の源である「水」などさまざまなモチーフでしつらえている。先祖の生業が「炭」に関係していたことから館内には各所に炭製のオブジェが置かれ、大浴場「炭澄（すみずみ）の湯」では、炭のミネラルが溶け出した温泉での湯浴みも心地いい。浄化された水や空気でパワーをチャージしよう。

豊富なプランに合わせた夕食は、日光湯波や日光HIMITSU（ひみつ）豚など地元の食材を使用し、日曜から土曜日をイメージしたオリジナルの“〇饗膳（まるきょうぜん）”。5大栄養素を網羅した健康的な「まごわやさしい」朝食は優しい味わいだ。

露天風呂付き客室PICK UP！【萌黄】3万8665円〜

『ゆらら 丸京（まるきょう）』【萌黄】3万8665円〜

日本の伝統色でもある、芽吹いた葉の色を表す「萌黄」がテーマの一室。40平方メートルの和ツインの部屋には温泉露天風呂が備わる。趣異なる温泉露天風呂付き客室は計4室で、すべて最上階に配されている。

〈温泉DATA〉

【泉質】アルカリ性単純温泉

【効能】筋肉痛・五十肩・神経痛など

【大浴場・露天風呂・客室風呂】温泉（加温、循環式）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全4室）

［平日・休日］3万3440円〜

［休前日］3万5530円〜

【露天風呂付き客室】（全12室）

［平日・休日］1万9855円〜

［休前日］2万1945円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問合せ

〈基本情報〉

【宿名】『ゆらら 丸京（まるきょう）』

【電話】0288-76-0050

【住所】栃木県日光市鬼怒川温泉大原1388-3

【アクセス】電車／東武鬼怒川線鬼怒川温泉駅より徒歩約3分、車／東北自動車道宇都宮ICより日光宇都宮道路今市IC〜国道121号線経由で約20分

【駐車場】30台

【送迎】なし

公式サイト：https://www.marukyoo.com/

【塩原温泉】食通にも評判の料理と秘湯に酔いしれる『四季味亭 ふじや』

『四季味亭 ふじや』【E-Type】3万3150円〜 和洋室＋ベッドスペースの角部屋は5名まで宿泊できる。シックな石造りの温泉露天風呂から那須の自然を満喫

塩原温泉郷の山間に構える閑静な一軒宿。専用デッキと温泉露天風呂を配した客室は、気軽に宿泊できる部屋から豪華なしつらえの角部屋まで5タイプ6室が備わる。館内の24時間利用できる内湯と、秘湯の風情溢れる露天風呂は17時までにチェックインすればどちらも40分間無料貸切が可能。客室の湯船と合わせ、美肌効果をもつメタケイ酸が豊富な天然温泉と豊かな自然をじっくり満喫したい。

食事は個室ダイニングでいただく。夕食は、自家菜園から収穫する高原野菜や産地直送の海の幸など、板長が厳選する食材を丁寧に調理した「山海懐石」。なかでも特別プランのトラフグ料理は、食通のリピーターも唸らせる逸品だ。

チェックイン後から17時半までロビーで生ビールやコーヒーが飲み放題になるサービスもあるので、早めに到着して一息つきたい。

露天風呂付き客室PICK UP！【D-Type】2万6650円〜

『四季味亭 ふじや』【D-Type】2万6650円〜

客室はA〜Eの5タイプを用意。D-Typeは琉球畳にベッドを配したスタイリッシュな12畳の和洋室＋温泉露天風呂の間取りで、計2室。和10畳＋温泉露天風呂からなるA-Typeもほぼ同タイプ（2万6650円〜）。

〈温泉DATA〉

【泉質】ナトリウム塩化物泉・弱アルカリ性温泉

【効能】運動機能障害・美肌効果・婦人病など

【大浴場・露天風呂・客室風呂】温泉（加温、循環式）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全8室）

［平日・休日］2万6650円〜

［休前日］3万1650円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『四季味亭 ふじや』

【電話】0287-32-2761

【住所】栃木県那須塩原市上塩原675

【アクセス】電車／JR那須塩原駅よりバスで約50分、「塩原温泉バスターミナル」下車後、タクシーで約5分、車／東北自動車道西那須野塩原ICより国道400号経由で約30分

【駐車場】10台

【送迎】あり（塩原温泉バスターミナル、または上三依塩原温泉口駅より。要事前連絡）

公式サイト：https://www.1fujiya.com

【那須高原】別荘のように過ごせる隠れ宿で季節の創作会席に酔いしれる『那須ノ宿 縁（えにし）』

『那須ノ宿 縁（えにし）』【特別室】3万1900円〜 和室＋リビング＋畳の寝室の特別室には、木造りの露天風呂と陶器の内湯が備わる。リビングや湯船から庭の景色を楽しめる

那須高原の別荘地に構える、静けさに包まれた小さな宿。客室はモダンな造りの全8室で、露天風呂付き客室は2室。広いリビングを配した特別室や、二人宿泊専用のデザイナーズ客室「蕾（つぼみ）」は木造りの半露天タイプの湯船をしつらえ、庭を望みながら温泉を堪能できる。

また、専用の玄関や駐車場を利用する離れ別邸「常盤」では、誰の目を気にすることなくおこもり滞在ができる。ほか、館内には内湯と露天風呂を配した2カ所の貸切風呂もある。

食事は大規模なホテルや旅館で料理長を歴任した、経験豊富な料理人が手がける創作会席。那須の高原野菜や無農薬米、とちぎ和牛などの厳選した食材を使用した自慢の料理は、目でも口でも楽しめる。中庭を眺めながらの食事は、開放感も味わえて心地よい。

露天風呂付き客室PICK UP！【蕾（つぼみ）】2万4200円〜

『那須ノ宿 縁（えにし）』【蕾（つぼみ）】2万4200円〜

2人だけの特別なひとときを過ごすための二人専用デザイナーズ客室。和室＋リビング＋寝室の和洋空間に、庭を望む木造りの半露天風呂とシャワーブースを備える。

〈温泉DATA〉

【泉質】アルカリ性単純温泉

【効能】疲労回復、冷え性、打ち身など

【客室風呂・貸切風呂】温泉（加温・加水、循環式）

※貸切風呂は40分無料、予約制

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全2室）

［平日・休日］2万640円〜

［休前日］3万800円〜

【一般客室】（全6室）

［平日・休日］1万8700円〜

［休前日］2万3100円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※離れ「常盤」は［平日・休日］3万3000円〜、［休前日］3万7400円〜

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『那須ノ宿 縁（えにし）』

【電話】0287-76-7750

【住所】栃木県那須郡那須町大字高久丙405-386

【アクセス】電車／JR黒磯駅より東野バスで約25分、下守子バス停下車、徒歩約5分、車／東北自動車道那須ICより県道17号経由で約15分

【駐車場】9台

【送迎】なし

公式サイト：htttps://www.nasu-enishi.com

