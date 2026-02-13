毎日が驚くほど楽になる！ 最強の処方箋

自分軸で生きるために「やめるべき」2つの習慣

今日は「自分軸になるために、やってはいけない2つのこと」をお届けします。

私は「自分軸」の大切さを繰り返しお伝えしています。自分軸とは、何かを選ぶ時に「自分がそれに納得しているか」を基準にすることです。しかし、無意識のうちに自分軸を失わせる「2つの悪い習慣」があります。

❶「即答する」のをやめる

まず1つ目は、何事にも即答してしまう癖です。自分軸で生きる、つまり「自分が納得しているか」を確かめるには、どうしても「考える時間」が必要です。相手に何かを頼まれたり誘われたりした際、すぐに「はい」と答えてしまうと、自分の本心を確かめる余裕がなくなってしまいます。

もちろん、すでに自分の気持ちが固まっているのなら即答しても構いません。しかし、つい反射的に答えてしまう人は、自分の人生を他人に委ねる「他人軸」に陥りやすくなります。

まずは一呼吸置き、「これは本当に自分がやりたいことだろうか？」「嫌な気持ちはないだろうか？」と自分に問いかける時間を設けてみてください。

❷「相手の気持ちだけ」を考えるのをやめる

2つ目は、相手の気持ち「だけ」を優先してしまう習慣です。誤解しないでいただきたいのは、「相手の気持ちを考えること自体」は決して悪いことではないということです。問題なのは、自分の気持ちを置き去りにして、相手のことだけを考えてしまう点にあります。

他人軸で生きている人は、無意識に自分の優先順位を下げてしまいがちです。「自分のやりたいことをやるのは悪いことだ」と思い込んでしまい、結果として「何だか毎日が楽しくない」「大切にされていない」というモヤモヤを抱えることになります。

自分の気持ちと相手の気持ちは「対等」

ここで大切にしてほしい考え方が、ドイツ哲学の言葉にある「アウフヘーベン（止揚）」という概念です。これは、例えば「Aという意見」と「Bという意見」があるときに、どちらか一方が正しいとするのではなく、両方の要素を汲みとって「新しい答え」を見つけ出そうとする考え方です。

人間関係も同じです。

●「あなたの気持ちはこうですね」

●「私の気持ちはこうです」

この2つは本来、完全に対等なものです。相手の気持ちを大切にするのと同じくらい、自分の気持ちも大切にしてください。両方をテーブルの上に乗せて眺めてみることで、「じゃあ、こうしてみようか」という新しい選択肢（自分軸の答え）が見えてくるはずです。

自分を大切にすることから始めましょう

自分軸で生きられない人は、自分自身の気持ちを後回しにしているため、「誰からも大切にされていない」と感じてしまいがちです。ですが、実は「自分が自分の気持ちを一番後回しにしている」ことが原因である場合が多いのです。

●即答せず、考える時間をとる

●相手だけでなく、自分の気持ちも同じくらい尊重する

この2つを意識するだけで、日々の行動パターンや心の持ちようは少しずつ変わっていきます。「自分を優先するのは悪いことではない」ということを、ぜひ覚えておいてくださいね。

