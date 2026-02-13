なぜ頭に何度も衝撃を受けると「認知症」につながるのか「意外と知らないメカニズム」

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

コンタクトスポーツと認知症

格闘技やアメリカンフットボール、ラグビーのように、競技中に選手同士の身体接触が多いスポーツは、コンタクトスポーツと呼ばれています。このような競技では、どうしても怪我が避けられません。とくに、脳しんとうなどの頭部外傷を繰り返すスポーツでは、将来的に認知症のような後遺症が生じるリスクが以前から懸念されてきました。

たとえば、格闘技の中でもボクシングでは、ノックアウトによる脳しんとうを何度も経験する選手が、引退後に認知症になるケースが知られていました。それを表現する言葉として、20世紀初頭にはすでに「パンチドランカー症候群」がありました。ただし、当時は、後遺症のリスクは、ノックアウトくらいの強い衝撃が原因だと考えられていたのです。

しかしその後の動物実験から、意識を失う強い衝撃でなくても、軽い衝撃が何度も繰り返されると脳が損傷し、認知機能に影響を及ぼすことがわかってきました。

このリスクがとくに問題視されるようになった競技が、アメリカンフットボールでした。ヘルメットや防具を着けてプレーするこの競技では、強烈なタックルを受けても意識を失うようなことは少ないため、安全だと思われていたのです。しかし、2000年代に入って、その想定は誤りだったことが明らかになりました。

このような、脳しんとうのように1度の大きな衝撃で急性に発症するのではなく、軽い衝撃を繰り返すことで徐々に脳にダメージが蓄積されるタイプの障害は、「慢性外傷性脳症（CTE）」と呼ばれています。

アメフトのスター選手が引退後に若年性アルツハイマー型認知症を発症するという悲劇的なケースが注目され、2011年には元選手6000人以上が全米フットボールリーグ（NFL）を相手取って裁判を起こしました（のちに和解が成立しています）。

この問題を世に知らしめたのが、映画『コンカッション』です。脳障害を引き起こした選手たちの遺体を解剖し、病気の存在を明らかにした病理医ベネット・オマルをウィル・スミスが演じました。

映画では、引退後に性格が1変し、家庭内暴力に走るようになった選手たちが、物忘れがひどくなり、認知症の症状を示し、時には自ら命を絶ってしまう姿が描かれています。オマル医師は、選手の脳を解剖する中で、アメフトがもたらす脳障害の存在を突き止めた人物として描かれています。映画では、真実を追求する医師がヒーロー、それを隠蔽しようとする巨大組織NFLが悪役なのも、いかにもハリウッドらしい構図でした。

そして今、このリスクがサッカーのヘディングでも問題視されるようになりました。

脳しんとうではなく「びまん性軸索損傷」

最近では、MRIの技術が進んできたおかげで、頭に何度も衝撃を受けると、どうして認知症につながるのか、そのメカニズムがかなりわかってきました。

そもそも、脳の中の神経細胞は、細胞の本体から「軸索」という長い枝みたいなものをコードのように伸ばして、他の神経細胞とつながっています。この配線のネットワークで、私たちは考えたり、複雑なことをできたりするわけです。

脳そのものは、とても柔らかく繊細なので、硬い頭蓋骨の中に収められ、さらに髄液という液体に浮かぶかたちで守られています。この構造は、外からの強い衝撃を和らげるには有効ですが、問題は回転するような力が加わったときです。液体の中に浮いている脳にねじれの力が働くと、神経細胞から伸びている軸索が強く引っ張られてしまいます。この軸索が損傷すると、まず脳のネットワークがうまく機能しなくなり、やがてそのダメージが神経細胞そのものにまで及ぶようになります。こうして、頭部への衝撃が繰り返されると、脳のネットワークと神経細胞が広い範囲（びまん性）で傷つき、やがて認知症や神経の病気の発症につながると考えられています。

こうした疾患の専門家である前述のスチュワート博士は、「脳しんとう」という言葉には、頭を打った直後に症状がなければ問題ないという、根拠のない安心感を与えるおそれがあると指摘しています。そのため、正確な言葉である「びまん性軸索損傷」を使うことが、「正しく恐れる」ための第一歩だと述べています（Nat Rev Neurol. 2020;16:457-458）。

