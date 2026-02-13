「歩くこともできなかった」棄権危機からの金メダル！　スノボ韓国17歳が明かした奇跡の舞台裏「無理だと思った」【冬季五輪】

金メダルを手にし、表彰台のど真ん中に立ったチェ・ガオン(C)Getty Images

ドラマチックな展開だった。現地時間2月12日、ミラノ・コルティナ冬季五輪で開催されたスノーボード女子ハーフパイプ決勝で、韓国代表のチェ・ガオンが金メダルを獲得した。

雪が吹きすさぶ悪天候の中で17歳は不屈の闘志で立ち上がった。

1本目でいきなり転倒したチェ・ガオンは、しばらく立ち上がれずに救急隊が駆け付け担架で運ばれる事態となった。一時は大会公式が「棄権」の発表もした中で、それを取り下げ、挑んだ2本目も失敗。後がなくなった。

まさに極限状態に追い込まれたラストの3本目。ここで失敗すれば、表彰台にすら立てない中で、「自分の技だけに集中した」というチェ・ガオンは、足を引きずりながらもスタート地点に立った。そして軽やかに滑り出し、渾身のランを披露する。スイッチバック、フロントサイド、そしてバックサイドの900を完璧にこなし、圧巻のフルメーク。この日の最高点となる90.25を叩き出し、金メダルをつかみ獲った。