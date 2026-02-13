「ずっとテレ朝のアナウンサーさんかと」五輪中継登場のふんわり美女、激変アスリートの姿にネット衝撃「今日はお嬢様っぽい」「超可愛いー！」
競技中とは違った姿も話題を呼んでいる吉田(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子は一次リーグがスタートした。
日本のフォルテウスは初戦のスウェーデンに4−8と敗れ、第2戦のデンマークにも7−10で敗戦。厳しい2連敗スタートとなった。
【写真】誰かと思った！雰囲気がらりと評判の吉田知那美の近影
悔しい負けとなったが、スウェーデン戦を中継した『テレビ朝日』で解説を務めた18年平昌五輪、22年北京のメダリスト、ロコ・ソラーレの吉田知那美の姿が反響を呼んでいる。
長い髪は後ろに編み込みが入った形でしっかりまとめ、シルバーのイヤリング。花柄のワンピース姿に淡いラベンダー色のニットを合わせ、ふんわりと柔らかさを漂わせたスタイルで登場した吉田は「フォルティウスの強さはまさに総力戦で戦う力だと思います」「個人の力が強いのはもちろん、選手、コーチ、スタッフ、ファンの力で勝ち上がってきたことが最強だと思います」と言葉に力を込めた。
さらに競技後も日本の敗因分析に「全然日本は悪くないです」と背中を押しながら、「ここからどう修正できるかで、白星よりも価値ある情報が得られる」「勝ちにつながる負け」とあくまで前向きに解説を務めた。
的確な解説とともに、常に笑顔を絶やさず、選手の背中を押す姿勢、また競技中とは違った印象激変な姿にはSNS上などでも多く話題を集めた。「テロップ出るまで、気が付かなかった」「声可愛いしきれいすぎて女子アナかと」「名言たくさん」「温かくて泣いてしまう」「コメントが素晴らしい」「ずっとテレ朝のアナウンサーさんかと」「新人アナみたいでかわいいな」「今日はお嬢様っぽい」との声が上がるなど、反響が拡がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
