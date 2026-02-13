「ずっとテレ朝のアナウンサーさんかと」五輪中継登場のふんわり美女、激変アスリートの姿にネット衝撃「今日はお嬢様っぽい」「超可愛いー！」

競技中とは違った姿も話題を呼んでいる吉田(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子は一次リーグがスタートした。

日本のフォルテウスは初戦のスウェーデンに4−8と敗れ、第2戦のデンマークにも7−10で敗戦。厳しい2連敗スタートとなった。

悔しい負けとなったが、スウェーデン戦を中継した『テレビ朝日』で解説を務めた18年平昌五輪、22年北京のメダリスト、ロコ・ソラーレの吉田知那美の姿が反響を呼んでいる。

長い髪は後ろに編み込みが入った形でしっかりまとめ、シルバーのイヤリング。花柄のワンピース姿に淡いラベンダー色のニットを合わせ、ふんわりと柔らかさを漂わせたスタイルで登場した吉田は「フォルティウスの強さはまさに総力戦で戦う力だと思います」「個人の力が強いのはもちろん、選手、コーチ、スタッフ、ファンの力で勝ち上がってきたことが最強だと思います」と言葉に力を込めた。