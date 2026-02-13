【やせ薬として人気のマンジャロ】副作用を知らずに使う人を多発させる…美容クリニックとインフルエンサーの「悪質宣伝」

「超お手軽！週1回で食欲コントロール」

そんな謳い文句とともに、細身の女性のイメージ写真が添えられている。これはとある美容クリニックが掲出している、二型糖尿病の薬「マンジャロ」の広告だ。昨今、マンジャロは新たなダイエット薬として、若い女性を中心に大きな注目を集めている。

マンジャロには、血糖値の上昇を防ぐインスリンの分泌促進や、脂肪分解促進の成分が含まれており、食欲抑制や脂肪代謝が見込めるという。しかし、もともとは血糖値コントロールが難しい糖尿病患者に処方される薬だ。

救急搬送される人も増えている

過度なダイエット目的のマンジャロ服用について、薬剤師の菊池遥香氏は警鐘を鳴らす。

「薬には臨床試験があり、特定の疾患に対して有効性と安全性が認められた上で承認されます。マンジャロの場合、ダイエット薬としての効果は認められていないので、ダイエット目的で使用した際の有効性と安全性は一切保証されていません。

健常者が使用すると、吐き気、下痢、脱水、めまい、ふらつき、意識障害といった副作用が強く出る可能性も高い。マンジャロによる栄養失調や脱水症状などで救急搬送される人も増えています」（以下、鉤カッコ内は菊池氏）

ほかにはどのような副作用が報告されているのか。

「過度なインスリン分泌の促進で膵臓に炎症が起こり、急性膵炎になる可能性があります。脱水症状が悪化すれば、急性腎障害を引き起こす場合も。イギリスでは、マンジャロを使用していた58歳の女性が深刻な腎障害を発症し、臓器不全、敗血性ショック、膵炎で死亡した事例がありました。マンジャロが直接的な死因だとは断定できませんが、要因の一つである可能性が指摘されています」

マンジャロを中国に違法輸出

さまざまな健康被害が確認されているのにも関わらず、いまだに過度なダイエット目的で使用する人が後を絶たないのはなぜか。菊池氏は次のように語る。

「美容クリニックが大々的にマンジャロの広告を打ったり、インフルエンサーが『マンジャロで痩せました』と広めるなかで、その“手軽さ”ばかりが強調されている影響は大きいと思います。私も、試しにマンジャロのオンライン診療を受けてみたことがあるのですが、そのクリニックでは、こちらから聞かなければ副作用の危険性すら教えてくれませんでした。もちろん、診察のみで処方はされていません」

マンジャロがダイエット薬として広まったことにより、こんな影響も出ているという。

「一時期、ものすごくマンジャロが手に入りづらくなり、私が担当している二型糖尿病の患者さんの薬を別のものに変えなければならなくなったことがありました。本当に必要としている患者さんに行き渡らなくなるので、不必要なダイエットのための購入は控えてもらいたいです」

また、マンジャロについては「違法転売」の横行も指摘されている。

「以前、SNSで『マンジャロを中国に輸出したいので、マンジャロを卸してくれる知り合いはいませんか？ お金稼がせます』というメッセージが届いたことがあります。当然、個人での薬の輸出入は違法なのでお断りしましたが、こんな連絡をもらったのは初めてだったのでとても驚きました」

マンジャロと同じ成分の薬が販売開始

多くの課題を孕んだまま拡大する、ダイエット薬としての“マンジャロブーム”。今後について、菊池氏はこう予想する。

「さすがに何かしらの規制がかかるのではないでしょうか。これ以上健康被害が広がる前に、マンジャロの安易な処方には何かしらの手を打ってほしいと思います。

何度も言いますが、マンジャロはあくまでも二型糖尿病の治療薬です。本来の目的とは違う使い方をすることにより、何年か経過してから新たな副作用が出てくるかもしれません。本当にいまの体重よりも痩せる必要があるのか、痩せている＝美しいというSNSや他人の声に惑わされていないか、一度立ち止まって考えてみてもらいたいです」

昨年より、「ゼップバウンド」という、マンジャロと同じ成分で肥満症治療薬としての承認が下りている薬も販売開始されている。高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病のいずれかを有し、食事療法・運動療法を行っても十分な効果が得られず、以下に該当する場合に対象となる。

・BMIが27kg/m2以上であり、2つ以上の肥満に関連する健康障害を有する

・BMIが35kg/m2以上

本当にマンジャロを必要としているのか。副作用を理解しているのか。当たり前のことではあるが、使用前にきちんと把握しておくことが肝要だろう。

