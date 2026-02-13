定年退職後にラオスで少女買春・盗撮を繰り返した男に有罪判決…！裁判で明かされた「買春日記」のおぞましき内容

警察がいよいよ日本人による東南アジアでの児童買春撲滅に動き出した。2026年１月には、ラオスでの児童買春を示唆するブログを不正に開設した疑いで大阪府の男が逮捕。さらに警察は、現地に捜査員を送り、「児童買春ツアー」を行う日本人観光業者の捜査も始めているとされる。

ラオスに20回以上渡航し、買春を繰り返した男

2月に入っては、ラオスでの児童買春絡みでもう一つ大きな動きがあった。ラオスで少女らを買春し、わいせつ行為を繰り返し盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反の罪で愛知県清須市の無職・宇治和彦被告（66歳）に懲役3年執行猶予4年の判決が下されたのだ。

同被告は公判で、定年退職後にラオスへ20回以上渡航し、買春と盗撮を繰り返していたと供述している。少女の人権を傷つける卑劣な犯行だが、一体どういったいきさつで、東南アジアでの少女買春に手を染めることになったのだろうか。

「ラオス、ミャンマー、フィリピンに渡った。素朴で性格が優しい、東洋系の女性と出会いたかった」（宇治被告）

太縁の眼鏡に、後退した白髪交じりの髪、中肉中背の高齢男性――。１月13日、名古屋地裁の法廷に現れた宇治被告の姿は、どこにでもいる普通の「おじさん」だった。

公判では、宇治被告が2024年8月に約40年勤めた会社を定年退職して以降、東南アジアへ繰り返し渡航していたことが明らかにされた。被告は離婚を経験しており、現在は高齢の母親と二人暮らし。再婚相手を探すため、ミャンマーでは100人以上とお見合いをしたが、「仲良くなる前に交際が中断した」（宇治被告）という。

ラオスへは、夜遊び情報を発信するウェブサイトを参考に渡航するようになり、買春と盗撮を繰り返すようになった。盗撮の手法については、性行為を行う部屋に、時計型やティッシュ箱型などのカメラを5〜6ヵ所に設置していたというから巧妙だ。

今回の事件では女性6人のみだらな姿を撮影した罪に問われたが、被告は公判で、実際には買春や盗撮を20〜30回繰り返していたと証言した。その際、買春した年月日、少女の名前、年齢、特徴、性行為の内容などをすべてメモ帳に記録していたという。

買春、盗撮した少女らの年齢は、自称13、15、17、18歳などだった。被告は「自称なので実際は分かりません」と主張したものの、自称であったとしても未成年だと疑われる少女を性的に搾取し、性的姿態を盗撮するという卑劣な行為に及んだことは許されるものではないだろう。判決に対しては、「執行猶予がつくのはおかしい」「日本は性犯罪に甘すぎる」といった厳しい声がネットで相次いだ。

逮捕で”仲間”は戦々恐々

筆者は前職で、2015〜2020年までタイに駐在し、現在もタイなど東南アジア各国を往来して生活をしている。その経験からも、宇治被告のように東南アジアで少女を買春し、盗撮を繰り返しているような日本人は氷山の一角と言わざるを得ない。

宇治被告も第一回目の公判で、知人から「10人以上隠し撮りをしているがバレていない」と告げられていたことを述べ、「買春や盗撮に関する情報を共有していた仲間」の存在を明らかにしている。

さらに、昨年までXをはじめとするSNSでは、ラオスなど東南アジアでの児童買春の情報や、少女の盗撮写真がいたるところで確認できた。良識のあるユーザーがたびたび通報し、アカウントを凍結に追い込んでも、似たような買春アカウントが次から次へと現れ、イタチごっこだった。

風向きが変わったのは、昨年6月に在ラオス日本大使館が児童買春に対する警告文を出したのと、8月に宇治被告が逮捕された後のことだった。東南アジアの買春界隈に詳しい男性はこう語る。

「ラオスの買春コミュニティは狭いので、宇治氏と連絡先を交換していた人もおり、戦々恐々としています。これまでSNSでは、見ず知らずの人とも買春の情報交換が行われていたが、宇治が逮捕されてからは面識のある人以外との情報交換は行われなくなったようです」

筆者が知る限りでも、そうした情報を発信していたアカウントの多くは非公開になったり、削除されたりしている。

韓国も日本に次いで買春に警告

ラオスでは、日本の支援団体による活動も本格化してきた。NPO法人かものはしプロジェクトは昨年12月、ラオスでの児童買春抑止に向けた啓発運動として、「#こどもを買わせないプロジェクト」を始動。かものはしは警察や現地NGOと連携し、情報提供や啓発活動を行っていく。加害者の再犯防止に向けた取り組みや、被害児童の支援も行っていく考えだ。

かものはしは声明文で、「現地政府や国際機関、NGOなど、さまざまなセクターがすでに動き始めており、少しずつではありますが、社会は確実に変化しつつあります」と述べている。

ラオスでの児童買春をめぐっては、少女を買う人間が多国籍にわたり、「現地の貧困問題が解消されなければ、日本人だけ処罰をしても根本的な問題の解決にはならない」と主張する人がいるが、だからといって日本・ラオス両国で犯罪行為となる児童買春が許される理由にはならない。

昨年は日本だけではなく、在ラオス韓国大使館もラオスでの買春行為に警告を行ったほか、韓国のNGOによる現地調査も進んでいる。各国が連携し、貧困問題の解消と犯罪の取り締まりを両立して行っていくことが望まれる。

