なぜドライバーは3ヵ月も見つからなかったのか…埼玉県八潮市道路陥没事故が突きつけた「深刻な問題」

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

注目の新刊『日本のインフラ危機』では、私たちの暮らしを揺るがす「大問題の正体」を豊富なデータと事例から解き明かす。

（本記事は、岩城一郎『日本のインフラ危機』の一部を抜粋・編集しています）

事故が突きつけるいくつかの問題

埼玉県八潮市道路陥没事故は、新たな問題を次々と突きつけました。

一つはドライバーの方の救助が難航したことです。なぜ3ヵ月以上もの間、見つけられなかったのか。その理由は、巨大な下水管に土砂がどんどん流れ込んだ結果、日に日に陥没範囲が拡大し、時間が経つにつれて救助が難しくなったからです。

この事故には、「流域下水道」という幹線下水施設の新たな問題もありました。つまり、道路や上水道であれば、通行止めにしたり、水を止めたりすれば被害は拡大しませんが、下水道という最も静脈側のライフラインは入ってくる下水を容易に制御することができず、事故の進展を止められなかったことです。

結果、流域の住民に節水を呼び掛けることになり、じつにその影響範囲は１２０万人にも及びました。単独の道路や上水道、他のインフラではこのようなことは起きません。いかに下水道施設が“特殊なインフラ”であるかを目の当たりにしたわけです。

総括すると、この問題は土木に関わる構造物の計画・設計・施工・維持管理、コンクリートや地盤の専門性、下水道のマネジメントといったさまざまな分野の研究者・技術者が知恵を寄せ合い、今後同じような問題が起きないように多角的な視点から検討すべき事案と言えます。まさに土木工学の総合力で解決すべき問題です。

加えて、行政における下水道管理のあり方についても問題を投げかけることとなりました。大規模な施設を県や市町村だけで管理できるのか？ 国はどんな役割を担うのか？ こうした一筋縄ではいかない論点の整理が必要です。

さらに事故が起きた際の初動体制、その後の短期・中期・長期の対策と実効性を行政とコンサルタント、建設会社が有機的に連携し、対処する必要性も浮き彫りになりました。

そして一人ひとりがインフラの現状とリスクを理解し、事故のときにどうすればよいかを自分ごととしてとらえることが重要になります。今後のインフラの問題は、単に土木に携わる研究者・技術者・管理者だけではなく、市民を含む総力戦で臨まなければいけない課題なのです。

さらに、「日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態」」では、いま大問題として迫っているインフラ老朽化問題をひきつづき見ていく。

【もっと読む】日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態