第2次高市内閣の始動で、労働時間規制の緩和は進むのか（写真はイメージ、KieferPix／Shutterstock.com）

（川上 敬太郎：ワークスタイル研究家）

働き方改革は「是正」から「是認」へ？ 第2次高市内閣が狙う政策転換の違和感

衆議院解散で、仕切り直しとなった働き方政策の議論。労働基準関係法制研究会から出された報告書をもとに、労働基準法の40年ぶり改正まで取り沙汰されていましたが、選挙が終わり改めて今後の方針が検討されることになります。

報告書では、「2週間以上の連続勤務を防ぐ」ことや日々の勤務と勤務の間に一定の時間を空ける「勤務間インターバル」の設定、労働時間外に仕事が私生活に介入するのを防ぐ「つながらない権利」のガイドライン検討など、働き手を守る施策が提言されていました。

ただ、高市早苗首相は昨年着任してすぐ、心身の健康維持と従業者の選択を前提としつつも、労働時間規制の緩和を検討するよう厚労相に指示しています。これまで規制強化を進めてきた働き方改革の方向性からすると、逆行しているようにも思えます。

「働いて働いて働いて……」と宣言した通りモーレツに働き、選挙で国民から絶大な支持を得た高市首相。第2次高市内閣の働き方政策は、長時間労働の是正から是認へとかじを切ることになるのでしょうか。

2025年「新語・流行語大賞」の年間大賞に「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選ばれ、表彰式で笑顔を見せる高市首相（写真：共同通信社）

先の衆議院選で掲げられた自民党の政権公約には、緩和という文字は見られないものの、『労働時間規制については、経済成長にも資する、柔軟で多様な働き方の実現に向け、運用・制度の両面から検討を進めます』と記されていました。

「柔軟で多様な働き方の実現」については、これまで働き方改革が進めてきた方向性と合致します。今後の働き方政策を考える上で鍵になるのは、そこに「経済成長にも資する」という文言が添えられていることです。

骨太方針2026に向けた経済財政諮問会議の議論はすでに始まっていますが、そこでも労働時間の長さと経済成長との関連を感じさせる指摘が見られます。

確かに、スーパーのレジ打ちや製造業務、介護職やドライバーなど取り組むべき業務を着実に遂行することで成果を積み上げやすい職種は労働時間の長さと成果が比例する傾向にあります。そのため給与体系も、長く働けば給与も増える時間連動型になっています。

長く働くほど成果も増えるのであれば、会社としては社員にできるだけたくさん働いてもらった方が業績を上げられます。結果、経済成長にもつながりそうです。労働時間規制の緩和が取り沙汰される背景には、そんな思惑も見え隠れします。

しかしながら、矛盾も潜んでいます。長く働いた方が成果も増えるのは働いている間、社員が仕事に全集中してやり切った場合です。ところが、給与体系が時間連動型になっているため、定時内に頑張って仕事を終わらせると給与は少なくなってしまいます。

社員が多く稼ごうとするなら、業務ペースを落として遅くまで残業し、休日出勤もした方が理に適っています。お金を稼ぐために長時間働く“生活残業”という言葉さえあります。

そんなケースを見越した場合、会社は定時内の給与額を下げて残業代も含めて予算内に収まるように人件費計画を立てないと採算が合わなくなります。時間連動型の給与体系は、一見合理的に見えても、時間当たりの生産性を下げやすい仕組みでもあるのです。

昨年の参議院選挙で、自民党は「働きたい改革」推進という政権公約を掲げていました。しかし、残業なしでも十分な給与額で、仕事を終えれば定時前に帰宅しても満額払われる仕組みだったとしたら、社員はもっと働きたいなどと希望しないように思います。

では、社員がもっと働きたいと希望するのは生活残業のためだけかというと、そうとも限りません。給与に関係なく、仕事遂行の妨げになるからもっと働きたいと希望する社員もいます。

クリエイティブ職や企画職などは、長時間連続して仕事に没頭する中でようやく思考がまとまったり、新たな発想が生まれたりすることがあります。逆に、ひらめいたらものの数分ですさまじい成果が出ることもあります。時間連動性が低い職種です。

それが、良い感じで仕事に集中している時に、労働時間規制を理由に切り上げるよう命じられたら、社員にとっては大きなストレスとなります。

すでに一部で裁量労働制や高度プロフェッショナル制度などが適用されているように、時間連動性が低い職種については労働時間規制を気にせず働ける方が成果につながり、経済成長にも資するかもしれません。

ただ、成果との時間連動性の高低は職種単位で決まるものではなく、一つの職種を構成しているタスクごとに性質が異なります。細かく分けるとキリがありませんが、大きく括ると3つに整理することができます。営業職を例にとりながら説明します。

まず、What（何を）を決めるタスク。どんなことに取り組むのかを定めるのは、仕事を遂行していく上での道しるべです。どれだけ頑張って努力しても、Whatが間違っていると仕事は成功しません。営業職であれば、どの顧客に訪問するかを定めるなどのタスクです。

次に、How（どのように）を考えること。達成が困難な目標ほど創意工夫が必要となるだけに、最適な方法・手段を選択できるかどうかが成否の鍵を握ります。営業職であれば、用いるツールやトーク展開などを練るといったタスクが該当します。

最後はDo（実行）です。WhatやHowを定めても、行動に移さなければ実現しません。営業職であれば、選定した顧客に電話などでコンタクトをとり、訪問し、練り上げた方法で商品を売り込んで初めて仕事は完了します。

これらWhatとHowとDoのどれか1つでも欠ければ、仕事はうまくいきません。ただ、WhatとHowも任せられる営業職は多くないかもしれません。営業所長が訪問先を決め、使用ツールなどはマーケティング部門などが決める場合、営業職が担当するタスクはDoの比率が高くなりそうです。

成果との時間連動性は、基本的にWhatやHowの要素が多いほど低くDoの要素が多いほど高くなります。

ただ、中には、WhatにもHowにもDoにも目いっぱい取り組まなければならないのに、時間連動性が低い仕事もあります。選挙戦がそうです。候補者が何をどう訴えるか考え抜き、各地を回って演説し、聴衆とたくさん握手を交わしても当選するとは限りません。

解散総選挙で、高市首相は労働時間など気にせず、睡眠時間を削って臨んだと思います。しかし、当選できなかった候補者たちの多くも、同じように労働時間など気にせず選挙に臨んでいたはずです。

自民党が圧勝したのは、高市首相が労働時間を気にせず働いたからではなく、内閣の高支持率や訴えた内容、選挙制度との相性など総合的な要因によるものだと思います。

ただ、選挙を戦う政治家は誰かから業務指示を受けるわけではなく、WhatやHowを自分で決められる裁量権があります。ところが、会社で働く社員だとそうはいきません。労働時間規制のあり方を考える際、そこもネックになります。

時間連動性が低い職種だからといって、企画職の社員に会社が「企画案を5つ出すまでは休日返上で働け」と業務命令するようなことがあれば、過労で心身を壊しかねません。

自らの意思で選択する権限を持った上で能動的に長時間労働するのと、会社に指示されて長時間労働になるのとでは心身にかかるストレスが大きく変わります。

成果との時間連動性が低い職種であっても、業務の裁量権を持って自律的に仕事を遂行できるかどうかは重要です。労働時間を気にせずに働けるよう規制緩和するのであれば、会社が社員に業務裁量権を付与するのとセットでなければなりません。

一方、社員側も業務裁量権を付与されるようになるには、会社が求める成果にコミットする必要があります。上司の指示を待つだけの他律的マネジメントから脱却し、任された仕事にWhatでもHowでもDoでも自らが主体となって取り組み、成果へとつなげる“自律的マネジメント”への移行が求められます。

働き方政策は、これまで着実な成果を上げてきました。厚生労働省が労働政策審議会の労働条件分科会に提出した資料を確認すると2018年に130時間だった所定外労働時間は、働き方改革関連法で残業時間の上限規制が始まった2019年に127時間へと減少しています。

コロナ禍の影響で2020年には110時間まで極端に下がりましたが、経済環境が回復した2024年でも120時間と法施行前より低い水準のままです。長時間労働の是正が進んでいる様子がうかがえます。

また同資料から、年次有給休暇の取得率も2018年の52.4％から上昇し続け、2024年は66.9％になっています。働き方政策によって法制度を整備したことが、一定の成果を上げていると感じます。

それを「経済成長にも資するから」「もっと働きたいと希望する人がいるから」などと、安易な理由づけで長時間労働を是認してしまうと、これまで積み重ねてきた成果が無に帰すことになります。

取り組まなければならないのは、長時間労働の是正をベースとしつつ、仕事遂行の妨げにならないよう労働時間規制を最適化し、誰もがワークライフバランスをとりながら経済成長に資する働き方政策です。

かつてモーレツ労働が礼賛されていたころは、「昨日も徹夜で会社に泊まり込んだよ」と自分がどれだけ長時間働いたか過労自慢する人がたくさんいました。働き方改革が進み、過労を当たり前とせず、適労（適正な労働）を目指す風潮が生まれてきたように思います。

時間連動型の給与体系がはらむ矛盾や仕事ごとの性質の違い、業務裁量権などを丁寧に考慮せず働き方政策の検討を進めてしまうのは危険です。労働時間規制の最適化ではなく緩和ありきで長時間労働を是認すれば、過労回帰へと転じてしまうことになりかねません。

筆者：川上 敬太郎