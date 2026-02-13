WBCに2大会連続で選出

中日は12日、沖縄・北谷で今季初実戦となるヤクルトとの練習試合に臨んだ。エースの高橋宏斗投手は4回からリリーフ登板。ピンチを背負ったが、圧倒的な落差を誇る決め球で窮地を脱した。「キレがえぐすぎる」「見てて気持ちいい」とファンも目を丸くした。

伝家の宝刀が炸裂した。高橋は2番手として4回に登板。先頭の中村悠平捕手に右翼線への二塁打を浴び、3番・伊藤琉偉内野手の二ゴロで1死三塁となるも、4番・赤羽由紘内野手、5番・北村恵吾内野手を2者連続の空振り三振に抑えた。1回1安打無四死球2奪三振の無失点で降板した。

この日の生命線はスプリットだった。高橋は得意球として知られる武器を多投。追い込まれた赤羽はあまりの落差に膝をつき、北村も空振り後に体が一回転するなど、その切れ味はさすがだった。

3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に2大会連続で選出された右腕は、前回大会で“秘密兵器”として一躍注目を浴びた。決勝の舞台ではマイク・トラウト外野手（エンゼルス）らをスプリット三振に仕留めた。上々の仕上がりを見せる高橋にファンも「スプリットえぐいな」「スプリットすごい良い！」「スプリットがえぐすぎる」「キレやばい」と驚いていた。（Full-Count編集部）