第174回芥川賞受賞作『時の家』は「家」が主人公？「意識を離れて過去にダイブする」不思議な読書体験とは…！

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回紹介する本は、2026年1月に芥川賞を受賞した作品です。芥川賞と言えば純文学の新人賞とされています。建築士の資格を持つ著者が「家の記憶」にまつわる話を描いたということで、一体どんな話なのでしょうか。

一人の青年が「ある家」のデッサンを始めると……

皆さんこんにちは、北の読書大好き芸人、ようへいでございます。

読書の魅力の一つは、どれだけ面白い作品でも、少し時間が経つと思っている以上に内容を覚えていないことです(笑)。ですから間を空けて読み直すと、また新鮮な気持ちで楽しめるのです。

正直、これまで四十数年間で読んできた作品だけで死ぬまで楽しめるストックはあると思いますが、次から次へと面白い作品が出てくるので、未だに老後のストックを増やしている状況です。

記憶が不確かで内容を忘れがちだという話をしましたが、逆に深く海馬に刻まれている、何かあるたびに思い出す出来事というのも、皆さん一つや二つあるのではないでしょうか。

今回は1月に発表になった芥川賞受賞作を紹介するのですが、「芥川賞」や「芥川龍之介」と聞くと、私は必ず高校時代の国語の片山先生を思い出します。

ある時、先生が授業中に芥川龍之介の『羅生門』のあらすじを話してくれました。これがすこぶる興味をかき立てる語り口で、それまで読んだことがなかった私は「え？ 『羅生門』ってこの先どうなるの？」と、読まずにはいられない気持ちになりました。

実際にその後『羅生門』を読んだのですが、正直なところ、片山先生の話が面白すぎて期待値が上がりすぎており、それほどでもない、面白くないと感じてしまったのです。つまり、先生の紹介の方が断然、原作より面白かったのです。

これは別に片山先生の過剰広告・「盛った」紹介だったわけではなく、『羅生門』好きの片山先生の語り自体が「作品」になっていたのだと思います。私の中にある本の紹介スタイルは、あの時の体験にかなり大きな影響を受けているのだなと、芥川賞のたびにふと思い出します。

たぶん私以外の同級生は誰もあの時の先生の紹介など覚えていないでしょうし、ひょっとすると先生すら「そんな話したっけ？」と覚えていないかもしれません。

しかし30年経って、一人でもその瞬間のことを覚えていて、少なからず影響を受けている人間がいるというのは、格好いいなと思うのです。私もそうありたいと思います。

本日ご紹介する一冊、第174回芥川賞受賞作です。

鳥山まこと『時の家』（ときのいえ）

奇しくも、人の記憶や物の記憶にまつわる物語です。

とある青年が、過去に縁のあった、間もなく解体される無住の家（誰も住んでいない家）に忍び込んで、室内をデッサンします。そのデッサンという行為が、その家に堆積していた「記憶」や「時」を溶かすかのように、物語の中に家の記憶が溢れ出してくるのです。

その家を設計して最初に住んでいた男性の人生、海外生活に馴染めず帰国してこの家で学習塾を開いた女性、そして最後の主（あるじ）であるご夫婦の物語。彼や彼女の人生が、家の壁の傷やドアの取っ手といった様々な内装品から滲み出るように、この小説を埋めていきます。

展開のきっかけを生み出したデッサンをしている青年は本作の主人公とも言えますが、この家とどのような縁があるのか。彼は、この家を建てた男性のもとで少年時代に絵を学び、その後美大を目指すものの願い叶わず……という青年です。

となると、失意の青年が郷愁に駆られて始まりの場所であるこの家に来て、人生を立て直そうとする物語なのかというと、そうでもないのです。

そもそも彼を主人公と言いましたが、彼とこの家の接点は、住んでいた人たちと比べればそれほど多くはありません。彼がこの家でデッサンをすることで、彼自身もこの家に納められていた記憶に飲み込まれていくような……言ってみれば「家の視点」での、「家が主人公」の物語と言えるかもしれません。

家と縁のあった人たちの生活が鮮明に描かれていくものの、彼らは誰一人として現在の時間軸には出てきません。家に刻まれた彼らの営みが、デッサンというトリガーによって掘り起こされていくという、独特な雰囲気の作品です。

それぞれの人生の掘り起こしが唐突なので、今「誰の」「いつの」記憶にフォーカスされているのか判然としないこともあります。一つのもの、この物語で言えば「家」に納められた記憶に埋もれていくような感覚です。

過去も現在も未来も一箇所に集まっている「今」、あるいは宇宙に遍在している「ゼロポイントフィールド」に触れているような、不可思議な読書体験ができる作品です。

著者は建築家としても活動されており、その知識を活かした家の描写は細密すぎて、いささか難読に感じるかもしれません。それでも食らいついて文字を、鳥山さんが描く世界観を追っていくうちに、一種のトランス状態のような形になって作品とガッツリ噛み合う瞬間があります。

読みやすい作品ではなかなか味わえない一体感を得られる一冊です。

私は140ページほどのこの短い小説を読破するのに3時間かかりました。描写の読み分けに時間がかかった面もありますが、一番の理由は別にあります。この家の記憶に青年と一緒に飲み込まれていくうちに、私自身の過去の掘り起こしが始まってしまい、そのたびにページを繰る手が止まってしまったのです。

作品がつまらなくて集中できないわけではなく、えらく海馬を刺激してくる作品なのです。文字を追っている時よりも、むしろ意識が離れて自分の記憶をたどっている時――「小さい頃、父さん母さんとこんなことしたな」「学校でこんなことがあったな」――そんな時の方が、なぜか作品との一体感を覚えるという、不思議な読書体験でした。

私の表現力のなさゆえかもしれませんが、平易に紹介するのが難しい一冊です。月並みな表現ですが、一言で言うなら「考えるよりも感じる作品」ということになるのでしょう。たまにはこういった作品に埋もれてみるのはいかがでしょうか。独特な一体感を味わうことができると思います。

鳥山まこと『時の家』

それでは皆さん、素敵なブックライフをお過ごしください。

