名優イーサン・ホークが、『ミッション：インポッシブル』シリーズのトム・クルーズにご立腹？ ひとりの俳優として感じる率直な心境を明かした。

トム・クルーズといえば、代表作である『ミッション：インポッシブル』シリーズや『トップガン マーヴェリック』（2022）などで身体を張ったアクションに自ら挑み、空中や水中での危険なスタントなどを多数こなしてきた。『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（2025）では、炎上パラシュートジャンプの個人最多記録でギネス世界記録にされている。

しかし、ホークは必ずしもクルーズの偉業を手放しには喜べないようだ。米では、「トム・クルーズは役者に求められるものを完全に変えてしまいました」と語っている。「役者がスタントチームを使うと、どういうわけか劣っているように思われてしまう。そのことに怒りをおぼえている自分がいます」。

ホークの最新作『ザ・ウェイト（原題）』は1930年代、大恐慌時代を舞台として歴史アクション。ホーク演じる主人公は過酷な労働収容所に送られ、引き離されてしまった娘と再会するため、刑務所長（ラッセル・クロウ）の提案により、釈放と引き換えに金密輸に挑む。ところが、その旅路は命を危険にさらすほど過酷で……。

「愛を描いた普遍的な脚本です。史上最高のアクション映画には、現実的なテーマを据えているものもある」とホーク。「とんでもないスタントが一切ないところが気に入りました。爆発が大事な映画ではないので、ほとんどのスタントを自分たちでやれたんです。スーパーヒーローのようではなかったから」。

実際のところ、ホークはあわや大怪我という事態を招きかけたショットを除き、すべてのスタントを自分自身で演じたという。米では「人生で最もつらい夏でした」と吐露している。

