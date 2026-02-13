「ストレートも好き〜？」から始まった大喜利合戦

アイドルグループ「AKB48」の佐藤綺星（あいり）さんの投稿に野球ファンが大盛り上がり。まさかの“告白”に「センスしかない」「面白すぎるw」と大反響を呼んでいる。

佐藤さんは5日、髪をストレートにした姿を公開し、「ストレートも好き〜？」とファンへ呼びかけた。すると、この投稿が意外な形でバズった。引用リポストでは球種のストレートでの三振シーンや、逆に変化球で空振りを奪ったものなど、野球関係の動画が大量に投稿された。

佐藤は10日にXを更新。「この投稿の引用ポストが急に増えたと思ったら、野球ファンの皆さんが好きな球種を教えてくれてたみたいで嬉しいです！」と反応した。「野球好きなので勉強になります ありがとうございます ちなみに好きな球団は千葉ロッテマリーンズさん 横浜DeNAベイスターズさん 好きな球種はフォークです 縦変化系がすき」と、自ら“回答”した。

佐藤さんはAKB48の17期生として2022年に加入し、10年のチア経験を持つ。千葉県出身でロッテファンを公言していたが、昨年はDeNAのオフィシャルパフォーマンスチームdianaに混じってチアダンスを披露すると、バキバキの腹筋が話題に。野球ファンにとってもお馴染みの存在となっていた。

それだけに、人気アイドルが野球ファンの心に“刺さる”返しを見せ、こちらの投稿も大盛り上がり。「球種で答えてくれてるのワロタ」「フォークが好きなんて渋くて素敵です」「またハマスタでお待ちしてます」「好きな球団センスありすぎ」「ベイスターズも好きになってくれたなんて最高かよ！」などと、DeNAが“推し増し”されたことに注目する声も寄せられた。（Full-Count編集部）