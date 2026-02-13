雅子さまと紀子さまの「すれ違い」が明らかに…天皇ご一家と秋篠宮家、公務を比べて見えた「驚きの差」

ご一家3人での公務が大人気に

3月下旬、天皇皇后両陛下は岩手県と宮城県に赴き、東日本大震災から15年が経った復興状況を視察される。そこに愛子さまも同行する方向で、調整が進められているという。

「戦後80年の昨年は、ご一家で沖縄県や長崎県を訪問し祈りを捧げました。今年に入ってからも、大相撲の初場所や皇宮警察の創立140周年記念年頭視閲式など、お三方でのお出ましが続いています。

今後も厳粛な式典などは別にして、被災地訪問や芸術鑑賞などは、愛子さまを同伴するスタイルが定着していくのではないでしょうか。愛子さまが一緒だと心強いからか、雅子さまもご体調が良いように見えますし、なにより陛下が嬉しそうです」（皇室担当記者）

ただし3人一緒に行動されるとなると、どうしてもできる公務の数は限られてしまう。対照的に秋篠宮家の方々は、さまざまな組み合わせで多くの公務に取り組んでいて、お一人でいらっしゃることも少なくない。

「1月30日には、ご夫妻と佳子さまが都内で行われた『関東東海花の展覧会』に足を運ばれました。昨年10月には紀子さまと悠仁さまのお二人で伊豆大島を訪れ、デフリンピックを観戦されています。悠仁さまが大学生で予定を合わせるのが難しいとはいえ、4人お揃いでの公務はあまり多くない印象ですね」（同前）

上皇ご夫妻と秋篠宮家の蜜月

そんな秋篠宮家の方針に強い影響を与えたのが、上皇ご夫妻ではないだろうか。

「かつて平成のころ、当時の両陛下と秋篠宮ご夫妻は非常に親密でした。とりわけ紀子さまが先輩の女性皇族のモデルとして、美智子さまを強く意識しているのは間違いありません。

平成のころ、当時の天皇ご夫妻は数多くの公務に取り組まれました。それと比べてしまうと、いまの両陛下がペースダウンしているのは否めないでしょう。雅子さまのご体調を考えると、地方に何泊もするのはまだまだ難しそうですから。

天皇ご一家と秋篠宮家を見ていると、公務に対する考え方の違いを強く感じます。とくに紀子さまは熱心なだけに、いまの両陛下に複雑な思いを抱いていてもおかしくありません」（宮内庁関係者）

秋篠宮さまご自身は否定しているというが、皇位継承順位1位の皇嗣である以上、何事もなければ紀子さまは将来的に皇后になる。そうなればまた、平成への「揺り戻し」が起こるのだろうか。

