長谷川和彦「幻のデビュー作」の「意外な内容」…一躍脚光ののち、プロデューサーを激怒させた「超常現象」への傾倒

「ゴジ」、あるいは「ゴジさん」と呼ばれた映画監督・長谷川和彦が1月31日に亡くなった。享年80。さかのぼること50年前、30歳の若さで『青春の殺人者』（76年）を手がけて、キネマ旬報ベスト・テン第1位など高い評価を得た“大型新人監督”は、続いて『太陽を盗んだ男』（79年）を放ち、その地位を不動のものとする。

水谷豊主演による『青春の殺人者』は、千葉の両親殺人事件をもとにした中上健次の短編小説「蛇淫」の映画化、低予算ながら粘りの演出で圧倒的強度の仕上がりとなった。『太陽を盗んだ男』は沢田研二演じる中学教師・城戸が手作りの原子力爆弾で国家に挑む壮大なエンタメだ。リアリティラインをめぐって荒唐無稽という批判もあったが、いまや70年代を代表する映画となっている。

巨体にサングラス、いかにも映画監督然とした風貌の「ゴジ」はメディアにも積極的に登場し、たちまち時代の寵児となった。しかし80年代以降、ついに3本目の新作は実現することなく逝去。「狼少年」「撮る撮る詐欺」と本人すら自嘲したように、いくつもの企画が立ち上がっては消えていった。

撮れなかったのか、撮らなかったのか──全貌を把握することは難しいが、長谷川和彦“幻の映画史”をたどっていこう。

「ゴジ」と呼ばれた男の人生

1946年1月5日、被爆二世として広島に生まれた長谷川和彦は東京大学在学中から映画界を目指すが、すでに斜陽化まっしぐらで大手映画会社は助監督を正規採用しておらず、今村昌平監督率いる今村プロの公募により、その一員となる。東大ではアメリカンフットボール部のメンバーとして名を馳せ、その勇姿が怪獣「ゴジラ」に似ていることから「ゴジ」と呼ばれた。

酒ぐせの悪さや喧嘩上等の武勇伝は下積み時代から轟いており、麻雀の腕も抜群。学生結婚した妻と今村プロの事務所に管理人と称して住み込む。70年には開店休業状態の今村プロから日活の助監督に転身。臨時雇いの契約者だが、調布の日活撮影所を拠点に『野良猫ロック 暴走集団’71』などに参加し、早くも外部から監督の話が舞い込む。幻のデビュー作『センチメンタルジャーニー』だ。

独立系のピンク映画を量産していた国映が外国人キャストを使った“和製洋ピン”を作ろうと企画された『センチメンタルジャーニー』、長谷川和彦の初監督作として立川基地の黒人兵士を主役に始まった撮影は予算とスケジュールを大幅にオーバーし、9割ほど撮影が終わっていたにもかかわらず中断。果たして未完となってしまう。

日活の現場で長谷川と親しくなった俳優・前野霜一郎は、『センチメンタルジャーニー』に助監督兼通訳兼運転手で参加。和製洋ピンゆえ役としての出番はなかったが、海外で知り合ったヒッピーの恋人を出演させるなど献身的な活躍を見せた。その前野は1976年、右翼の大物・児玉誉士夫邸に小型機で特攻して死亡。長谷川は月刊誌『ユリイカ』に長文を発表し、同世代の死を悼んだ。

日活の契約助監督として

和製洋ピンでの監督デビューをフイにした長谷川和彦は、日活の契約助監督として新機軸の成人路線「ロマンポルノ」に従事。体育会系のノリでガンガン現場を仕切り、伊地智啓プロデューサーの推薦によって『性盗ねずみ小僧』（72年／監督：曽根中生）のシナリオを担当する。

翌73年公開の『濡れた荒野を走れ』は警察官の集団犯罪を描いたアウトローポルノ、水面下で「長谷川のデビュー作に」という声もあったが共産党系の労働組合が支配する当時の日活において、臨時雇いの契約助監督を一本立ちさせるなどまかりならぬと企画ごと潰され（国家権力を挑発する内容も問題視され）、1年後に日活ニューアクションの新鋭・澤田幸弘が登板した。

世代的に60年安保も70年安保も重ならず、いわゆる“ノンポリ”で学生運動とは無縁の長谷川だったが、『濡れた荒野を走れ』を執筆したことで組合からは「トロツキスト（過激派の新左翼）」と目されてしまう。

その後も助監督の傍ら脚本家として活動。日活ロマンポルノを代表する監督・神代辰巳が東宝で手がけた『青春の蹉跌』（74年）を執筆し、石川達三の原作に自身のアメフト経験などを投入する。萩原健一×桃井かおりの主演コンビによる同作は大いに注目を集め、長谷川和彦という名も広まっていく。

1975年にはTBSの連続ドラマ『悪魔のようなあいつ』（原作：阿久悠、上村一夫）の脚本を任され、沢田研二が三億円事件の犯人を演じた。監督デビュー後の78年には同じくTBSの『七人の刑事』第4話「ひとりぼっちのビートルズ」を手がけて、沢田が哀しき復讐者に。翌79年の『太陽を盗んだ男』と合わせて“長谷川和彦×沢田研二の三部作”となり、後世に語り継がれた。

現場と執筆のキャリアを積んだゴジのもとに、ふたたび日活から監督デビューの話がちらほら。助監督の先輩にあたる松岡明プロデューサーの推薦により、オムニバスポルノ『卓のチョンチョン』（74年）の1編を撮らせようという話もあったが、『青春の蹉跌』の準備と重なって両立できず、日活生え抜きの林功と白井伸明が登板した。

その後、伊地智啓プロデューサーによる一般映画『燃えるナナハン』の企画が立ち上がり、暴走族を題材にしたシナリオとキャスティングの作業が進むが、これも組合の反対によって実現していない。そして長谷川は4年半を過ごした日活撮影所を離れる。大学中退の臨時雇いグループと入れ替わるように新卒入社の助監督が台頭し、やがて監督に起用されていく。

待望のデビュー作

1976年、待望のデビュー作『青春の殺人者』が実現。野心的な映画を配給していたATG（日本アート・シアター・ギルド）の多賀祥介の抜擢によるもので、中上健次の「蛇淫」を田村孟がシナリオ化──今村プロ、綜映社、ATGの共同製作であり、師匠の今村昌平がプロデューサーを買って出た。

旧知の契約助監督仲間は日活撮影所から参加を阻まれ、学生運動くずれの相米慎二のみ「杉田二郎」名義でセカンド助監督を務めた。『日活1971-1988 撮影所が育んだ才能たち』（ワイズ出版）の長谷川和彦インタビューによれば、今村プロ時代に知り合った「女房の友だちの青年座演出部の女性の彼氏」とのこと。

やがて相米は『翔んだカップル』（80年）でデビューし、80年代を代表する監督となるが、そのほか『青春の殺人者』のスタッフからはチーフ助監督・石山昭信や製作担当の浅尾政行、製作進行の榎戸耕史、平山秀幸も一本立ち。低予算かつスケジュール度外視のハードな撮影現場に“未来の監督たち”が集っていた。

『青春の殺人者』で一躍脚光を浴びた長谷川和彦は、音楽会社が母体のキティ・フィルムで次回作を準備。『限りなく透明に近いブルー』で芥川賞を受賞した新鋭作家・村上龍と意気投合し、異色コンビが動き出す。じつに5本ものシナリオが書かれたが、そのうち『空と一緒の朝』はのちに村上の代表作『コインロッカー・ベイビーズ』として結実する。

また、村上の短編「ニューヨーク・シティ・マラソン」をもとにした企画では、青梅マラソンにカメラを向けての実景撮影が行われたが、これまた実現していない。そのほか小林信彦の『唐獅子株式会社』を映画化する企画もあったが頓挫。なかなか動かない長谷川に先んじて、村上龍の監督デビュー作『限りなく透明に近いブルー』（79年）がキティ・フィルムの出航となる。

「オカルト」に傾倒して…

さて、ようやくキティ・フィルムで実現した長谷川和彦の第2作『太陽を盗んだ男』は、レナード・シュレイダーの原案によるもの。もともと『名前のない道』というプロットが岡本喜八のもとに送られていたが、最終的にシュレイダーと長谷川の共作で破格のスケールを湛えた準備稿シナリオ『日本対俺』が完成する（主人公のキッドを城戸に変更）。

撮影前にタイトルは何度も変更されており、『日本対俺』に続いて『笑う原爆』──しかし“原爆”の二文字に配給元の東宝が反対し、『プルトニウムラブ』『日本を盗んだ男』を経て『太陽を盗んだ男』となった。チーフ助監督は相米慎二、セカンドの高橋芳郎もゴジ直系の日活契約助監督であり、勝手知ったる撮影所に原子力発電所などのセットが建てられた。

助監督の矢野広成、榎戸耕史、森安建雄、さらに製作進行の大谷康之、黒沢清まで後年それぞれ監督として一本立ちしたことも書き添えておこう。まだ立教大学在学中、自主映画作家として長谷川に見込まれた黒沢は『太陽を盗んだ男』の脚本にも携わり、やがて監督として大成。その後も長谷川は黒沢のような若者を相談相手として、新作執筆のパートナーに据えた。

バスジャックにカーチェイスなど活劇たっぷりの『太陽を盗んだ男』だが、未整理の分厚い台本と監督の粘りにより現場は混乱を極めて（またも）大赤字、プロデューサーの伊地智啓は著書『映画の荒野を走れ』（インスクリプト）で「最初組んだのが45日、トータルの撮影実数が75日、推して知るべしですよ」と回想し、長谷川と袂を分かつ。興行も不入りに終わるが、やがて再評価とともに70年代を代表する映画となったのは前述のとおり。

『太陽を盗んだ男』で刑事を演じた菅原文太は、青函トンネル工事を題材にした企画『青函トンネル』を東映に提案し、脚本に長谷川和彦を指名。俊藤浩滋プロデューサーの回想録『任俠映画伝』（講談社）によれば、現地リサーチ後に完成した脚本は「なんと竜飛岬にUFOが降りてくるという話や」。俊藤は激怒し、東映と東宝の競作という話が出たこともあり、これまた潰れた。

当時、長谷川はUFOや超能力といった「オカルト」に傾倒しており、その影響は未映画化シナリオの数々に反映されていく。またテレビやラジオなどメディアへの出演も相次いだが、黒いサングラス姿のツッパリぶりが物議を醸したことも。その存在感から俳優としても活動し、のちに鈴木清順監督の映画『夢二』（91年）などで堂々の大役を演じている。

後編記事『「飲めば映画関係者の批判」…「撮る撮る詐欺」で「臆病者」と罵られた長谷川和彦とは対照的な早撮りだった盟友映画監督たち』へ続く。

