「追っかけ」が見た【女性皇族の実像】美智子さまは「女優」、雅子さまは「自然体」、紀子さまは…

新幹線での移動中、ノートPCで作業に没頭

「長年お出迎えやお見送りを続けていると、テレビや新聞の報道だけでは決してわからない、皇族の方々の『お人柄』や『実像』を垣間見ることがあります」

こう語るのは、皇族のご活動現場に熱心に足を運ぶ「追っかけ」の女性だ。彼女が特に舌を巻くのが、秋篠宮妃紀子さまの徹底した「完璧主義」だという。

「紀子さまのお姿を拝見していて最も驚かされるのは、ご公務の会場に到着された際、お召し物の背中に『しわ』が一点もついていないことです。その秘密は移動中の姿勢にあります。新幹線でもリクライニングを倒さず、背もたれに一切寄りかからずに座られるのです。

スポーツ新聞を読まれる殿下のお傍らで、紀子さまは背筋を正したままノートパソコンでの作業に没頭されていました。ご自身を律するレベルが、私たち常人とは桁外れなのです」

紀子さまの「完璧主義」は、時として周囲への厳しさとして報じられることもある。秋篠宮家が宮内庁職員の間で「ご難場（ごなんば）」と密かに呼ばれているのは有名な話だ。

「その厳しさは『将来の天皇の母』としての自覚の裏返しかもしれません。自分に厳しいからこそ、周囲にも同じレベルを求めるのではないでしょうか。お出迎えしていて感じるのは時間厳守の徹底です。数分でも遅れれば警備の方に負担をかけてしまうため、宮邸の中では走って車に乗り込まれることもあると聞き及んでいます。

紀子さまがあまりに隙のないお姿を見せられるので、私たち追っかけの間でも『我々もきちんとした格好でないと失礼にあたる』という暗黙のルールができているほどです」（同前）

寒空の下で待つ追っかけにかけた「ひと言」

一方で、紀子さまは単独でのご活動時には、意外な素顔を見せられることもあるという。

「殿下とご一緒のときは、常に一歩引いて、速い歩調の殿下の後を視線を落として追いかけ、目立ちすぎないよう配慮されています。しかし、お一人のときは驚くほどサービス精神旺盛になられるのです。地方では沿道の方にお声がけをされることもあり、じつはお茶目でチャーミングな素顔をお持ちです」

紀子さまと、ある種の「好対照」をなしているのが皇后雅子さまだ。

「雅子さまは、良い意味で非常に『自然体』な方です。きっちり時間を守られる紀子さまに対し、雅子さまは待ち時間が長くなる傾向にあることは、追っかけの間では有名な話。椅子を持参して軽食を食べながら気長にお待ちするファンも少なくありませんが、そんなお姿にこそ親しみを感じるという声も多いのです。

元外交官という経歴から近寄りがたい印象を持つかもしれませんが、実際は大変お話し好きで、気さくな雰囲気をお持ちです。以前、ある追っかけの方が海外要人の姿を見ようと宿泊先のホテルでお待ちしていたところ、偶然通りかかった雅子さまが微笑みながら『寒い中どうもありがとう』と声をかけてくださったこともあるそうです」

「私を見て」圧倒的なオーラ

さらに、女性は上皇后美智子さまについても、その強烈な存在感をこう振り返る。

「美智子さまは、ひとことで言えば『女優』のような華のある方でした。人前に立つことへのプロ意識が凄まじく、『私を見て』というオーラを常に放っていらっしゃった。ギャラリーが少ないとご機嫌を損ねられることもあるほど、人前に立つことへの強い意識を持っていらっしゃいました」

まさに三者三様のお人柄だ。女性は続ける。

「誰でも有名人にはなれる時代ですが、皇族にはなりたくてもなれません。ベールに包まれたその実像をひと目拝見したい。ただそれだけの思いです」

皇族への深い敬愛を抱きながら、彼女たちは今日も「現場」へと足を運ぶ。

