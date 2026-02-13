２度目のバレンタインに最適！彼氏が本当に欲しいチョコ９パターン
付き合って最初のバレンタインなら、どんなチョコを贈ってもたいてい喜ばれるもの。しかし、彼氏のジャッジが厳しくなる「２度目のバレンタイン」には、好みなどに配慮してチョコを選ぶ必要があるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性82名に聞いたアンケートを参考に「２度目のバレンタインに最適！彼氏が本当に欲しいチョコ」をご紹介します。
【１】愛情たっぷり！手間ひま掛けた「手作りチョコ」
「彼女が自分のために作ってくれたチョコがやっぱり一番でしょ！」（10代男性）というように、「手作りチョコ」の人気は根強いようです。「義理チョコを自作したついで？」などと低く見られないよう、ほかとは一線を画した本命チョコに仕上げましょう。
【２】１年前を思い出して愛を再確認できる「去年と同じチョコ」
「『もう１年かあ』って語り合うきっかけになった」（20代男性）というように、あえてワンパターンなチョイスをするのもよさそうです。とはいえ、前回が明らかに不評だった場合は、違うチョコを選ばないと、気まずい空気が流れてしまうかもしれません。
【３】お家バレンタインで一緒に盛り上がれる「チョコフォンデュ」
「彼女も食べたいはずだから、ワイワイ言いながら味わえるのはいいと思う！」（10代男性）というように、食べ方を工夫すると、一気にイベント感が増しそうです。二人で相談しながら具材を揃えたりフォンデュの準備をすれば、いっそう絆が深まるでしょう。
【４】彼氏がイベント嫌いなら「栄養価や機能性を重視したチョコ」
「プレゼントっぽい物より、カカオ成分が多い板チョコのほうが嬉しいかも」（20代男性）というように、相手の好みに従えば、バレンタインに否定的な彼氏にも喜んでもらえるかもしれません。カードなどを添えると、控え目ながらも立派な贈り物になりそうです。
【５】甘い物が苦手でも笑って受け取ってもらえる「ネタ系チョコ」
「正直チョコには興味ないけど、形とかネーミングがおもしろかったらSNSで見せびらかします！」（20代男性）というように、味ではなく見た目で勝負するのも手です。色気には欠けますが、ありきたりなチョコを贈って無難な反応を返されるよりずっと楽しいでしょう。
【６】ピリ辛味など、食べたときの驚きが楽しい「変わり種チョコ」
「甘いと思って口に入れたらピリッときて、すごい印象に残った！」（10代男性）というように、意外性に富んだ味のチョコだと、インパクトを与えられそうです。何食わぬ顔で渡して「普通のチョコか…」と一旦相手を落胆させると効果的かもしれません。
【７】甘い物より断然お酒派！の彼氏に「お酒入りチョコ」
「チョコ単体だと甘すぎるけど、お酒と一緒だとうまいんですよね」（20代男性）というように、彼氏が大人っぽい味覚の持ち主なら、お酒と合わせるとよさそうです。ウイスキーが一般的ですが、焼酎や日本酒が入っているものを選ぶのも、目新しくていいでしょう。
【８】お菓子好きの男子に刺さる「駄菓子系チョコ」
「チョコ菓子の大容量パックとかをもらったら、テンション上がりそう！」（10代男性）というように、日常的に甘い物ばかり食べている彼氏には、むしろ「質より量」が重視されるようです。いつも食べている商品の「季節限定バージョン」などを揃えると、「わかってるね！」と喜ばれそうです。
【９】少量でも高品質な「有名ショコラティエの本格チョコ」
「年に１度のことだから、思わずため息が出そうなハイグレードな物が欲しい！」（20代男性）というように、普段は手が出ない高級チョコだと、「特別感」を演出できそうです。「量より質」派の彼氏なら、中身がほんの数粒でも価値をわかってもらえるでしょう。
彼氏の食の傾向などが、チョコ選びのヒントになりそうです。相手の普段の様子を思い出して絶妙なチョイスをすれば、心から感激してもらえるでしょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年10月7日から14日まで
対象：合計82名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
