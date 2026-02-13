【マクドナルド】新作ホットスイーツ、ザクもち食感×カスタードのキャラメル風味ドーナツ

日本マクドナルドは2月18日、全国の店舗で新商品「クリームブリュレホットドーナツ」を発売する。店頭価格は3ピース入りで260円（税込）から。販売は3月中旬までを予定している。

手軽につまめるサイズ感と食べやすさを特徴とする、新たなホットスイーツとして展開。

■“ザクもち”食感ととろりカスタード

「クリームブリュレホットドーナツ」は、カスタードクリームを“ザクもち”食感の生地で包んだ温かいスイーツ。キャラメル風味のもっちりとしたドーナツ生地に、ザクザク食感のワッフルコーンとサクサクのフィアンティーヌをあしらい、クリームブリュレの特徴であるキャラメリゼの食感を表現した。

中には、北海道産牛乳を使用したなめらかなカスタードクリームを入れ、満足感のある味わいに仕上げたとしている。

同社は「寒い冬のひとときに、プレミアムローストコーヒーやホットドリンクとともに楽しんでほしい」とコメントしている。

【この記事の画像(3点)を見る】マクドナルド「クリームブリュレホットドーナツ」あのさん出演の新CM など

■あのさん出演の新CMも放映

新商品の発売にあわせ、2月17日からタレントのあのさんが出演する新テレビCMを全国で放映する。フランス映画を思わせる世界観の中で、軽快な楽曲に乗せて商品を味わう様子を描く。