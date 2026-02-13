「超加工食品の依存性がヤバすぎる…」世界的医学誌『ランセット』が緊急告発、”便利でおいしい”食品の危険すぎる裏側

「超加工食品で肥満、糖尿病、心血管疾患などのリスクが上昇する」「超加工食品は食べ過ぎにつながりやすく、依存性がある」――2025年11月、世界的に権威ある医学誌『ランセット』が超加工食品をメインテーマとして大特集を組み、こんな指摘が話題を呼んだ。

これまで、医学の世界では「何をどれだけ食べたか」が健康を左右する指針の一つとされてきた。だが、超加工食品の問題点が認識されるにつれて、「どう作られたものを食べたか」という「加工度」がリスク因子として位置づけられるようになったのだ。

おいしく、満足感が得られる一方で…

人類は食材を調理することで効率的にエネルギーを獲得し、進歩してきた。約190万年前に「加熱調理」の技術を手にして以降、様々な素材を使い、よりおいしく、より効率的にカロリーや栄養を摂ることができるようになった。時代とともにその技術は進化し、現代ではより高度に、より複雑に加工され、さらにおいしく、さらに満足感の得られる食品があふれている。

しかし、こうした現代の食品による健康面での弊害も、しだいに顕在化してきた。いま世界的にその危険性がますます注目されている超加工食品とは、一体何なのか。

それは、一般的に5種類以上の原材料を工業的に加工した食品で、糖質、脂質、塩分のほか添加物が多く含まれるものを指す。ブラジル・サンパウロ大学名誉教授のカルロス・モンテイロ氏が提唱した概念なのだが、彼は、加工の度合いに応じて食品を以下の4つのグループに分けている（「NOVA分類」）。

グループ1：未加工または最小限加工された食品。野菜、果物、米、肉、魚、卵、納豆など、そのものの形をほぼ保っているか、ほとんど加工を加えていない食品のこと。

グループ2：加工用の原材料。砂糖、塩、醬油、植物油、バター、はちみつ、でんぷんなど、単体で食べるというよりは調理用の素材のこと。

グループ3：加工食品。グループ1とグループ2を組み合わせた、比較的シンプルな加工を施したものを指す。パン、うどん、ヨーグルトなど。

グループ4：超加工食品。工業的に作られた「食品」のこと。スナック菓子、清涼飲料水、カップ麺、加工肉など。乳化剤や香料、甘味料など、家庭にはない添加物が複数入っている食品を指す。

超加工食品だけが持つ「あぶない特徴」

今年1月にはアメリカの保健福祉省が、食事ガイドラインを更新。その中で、超加工食品を普段の食事から外すよう呼びかけるだけでなく、こうした超加工食品が肥満、糖尿病、心血管疾患などを引き起こす「公衆衛生上のリスク」とまで指摘しているのだ。

なぜなのか。一つの理由は、あらゆる食品の中で超加工食品だけが持つ特徴にある。「手軽さ」と「依存性」だ。米・ボストンに住む医学博士の大西睦子氏が解説する。

「超加工食品は、そのまま食べられたり、電子レンジで加熱するだけ、カップにお湯を注ぐだけなど、とても簡単に食べられるものばかりです。この食べやすいという特徴に加えて、超加工食品に含まれている甘み、塩分、脂肪などが脳の報酬系に作用します。ドラッグと同じように、超加工食品を食べるとドーパミンが出る。ストレスがかかると、チョコレートやポテトチップスを食べたくなるのは、ある種の『超加工食品依存』に陥っている証拠です」

実際、現代人の食生活は超加工食品に依存している。'21年に米ノースカロライナ大学の研究チームが、調査対象者が一日に摂る食事のうち、各グループがどれだけの割合を占めているかをカロリーに基づいて計算したところ、イギリスでは57％、アメリカでは59％を超加工食品が占めていた。日本は38・2％という結果だったので、日本人の摂る食べ物の約4割は超加工食品だということになる。

心血管疾患など「死亡率が25％も上昇」

超加工食品のリスクは、そこに含まれる添加物にもある。

「添加物自体が問題を引き起こすかどうかを調べるのは非常に難しく、食品に使われる添加物は基本的に安全性が確認されているものです。しかし、添加物同士が組み合わさったときにどのような問題が起きるのかは未知ですし、すでに一部の添加物では、発がん性などの疑いも出てきています。

たとえばトランス脂肪酸は心血管疾患のリスクを高めるという理由で、アメリカではすでに使用が禁止されています。また、着色料の赤色3号は発がん性のリスクがあることから、使用禁止が発表されました」（大西氏）

前述の医学誌『ランセット』も、超加工食品の摂取量が多いと、心血管疾患や糖尿病などの死亡率が25％も上昇することを指摘している。現代において大切なのは、「危険」とされている原材料や添加物を知っておくことだろう。

そこで本誌は、超加工食品に含まれる原材料と添加物を13系統に分け一覧表にまとめ、識者への取材と各種論文データに基づき、評価を行った。【後編記事】『食べたら寿命が縮む【原材料＆添加物リスト108】超加工食品に含まれる「あぶない成分」すべて公開する』で詳しく解説していく。

「週刊現代」2026年2月16日号より

