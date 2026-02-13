注目作を次々と発表する岩井圭也氏。自画像をライフワークとする美大生の視点を通して"才能"を描く青春ミステリー『あしたの肖像』について話を聞く。

画家や芸術家をテーマにするのは、意外にも自身初。

「僕は数学者の卵の群像劇を描いた『永遠についての証明』でデビューして以来、才能とか今あるものでどう闘うかをずっと書いてきたともいえるんですね。そんな中で出会ったのが、本書に装画を描きおろしてくださった川端健太さんで、3年前に東京藝大の院生だった彼の絵を『文身』の文庫に使わせてもらった御縁から、全てが始まりました」（岩井圭也氏、以下同）

岩井圭也氏の新作『あしたの肖像』の主人公〈小滝英哉〉は、上野の美大に通う3年生。〈ぼくにとって絵を描くことは、呼吸と同じだった。人は呼吸しなければ、生きていけない〉と差し迫った思いを呟く彼は自画像を専らのテーマとし、自分の顔を飽きるほど見つめては油彩に描いてきた。

ある時、彼は担当教授にアルバイトを頼まれ、卒業制作中に全身を炎に包まれる形で死亡した彫刻科4年生〈樺沢穂香〉の肖像画を両親の依頼で描くことに。またこの頃、誰もが天才と認める恋人の〈ひなた〉が突然失踪し、小滝は恋人の行方と穂香の不審死という、2つの謎を追うことになる。

作中には実名こそ登場しないものの、〈大学の構内に、上野動物園とつながっている穴がある〉という噂や、千本ノックならぬ〈千ドロ〉と呼ばれる過酷な訓練など、川端氏を通じて見聞きした藝大特有の文化や慣習が、多々生かされているという。

「主人公が穂香の肖像画をクライアントワークとして描く設定にしたのも、川端さんが初めて肖像画を描いたのが藝大時代のアルバイトだったと聞いたからで、特に故人の肖像画の場合はどんなに写真に似せて描いても『似てない』って言われちゃうらしいんですね。

そこでどうするかというと、その人がどんな人だったかを周囲に取材するらしく、そうやって描いた肖像画が写真より本人らしかったり、本人性って一体何だろうと考えさせられました」

小滝の場合も金沢にある穂香の実家を訪ね、家族や友人や元彼に話を訊く一方、彼女が遺した作品と対峙し、果たしてそれは穂香の死が事故か事件か自殺かを推理することにも繋がった。

一方、油画専攻の同級生で、学内でも数少ない〈堀米賞〉受賞者のひなたは、昨年末に彼女の部屋で会ったきり、新学期も顔を見せないまま。が、元々友達の少ない彼女の消息を知る者もなく、小滝も親友達と〈連絡取れた？〉〈いや。全然〉〈そっか〉と時々話すくらいだ。

そんな彼がなぜ自画像に執着し、ひなたの何が凄いのかなど、芸術という本来言語化も数値化もできないものに魅入られた若者達の息詰まるような自問や葛藤が、本書最大の読み処だ。

例えばひなたの才能に打ちのめされてきた小滝は言う。〈どうやって描いたのか、わからない〉〈それが、宇野ひなたの作品を初めて見た時の感想だった〉と。

才能は可変的で絶対値ではない

「今回最も重要視したのが、当の芸術家が才能についてどう考えているかで、僕らからすれば画家も藝大生もそれだけで凄いんだけど、本人達は天才という言葉を簡単には使わないんですよ。

じゃあどんな人が天才か、川端さんに訊いたら、25歳の若さで夭折した中園孔二さんの話をしてくれました。藝大に行くような人は尋常じゃない訓練を積んでいるからわかるらしいんですね、どうやって描いたかが。

でも中園さんの絵はおよそ自分達の知る技術や理論で描かれたとは思えなくて、その畏怖とか恐怖が、この人は天才だと思わせるんだって。その話が衝撃的で。僕が好きな町田康さんの小説もそう。どうやって書いたかが全然わからない。わけわかんないけど凄くて面白いものが一番偉いっていう憧れが今でもあるんです」

物語はその後、ひなたの行方や穂香の死に関しても予想だにしない方向に転がり出し、ただでさえ自信がなく、煮え切らない小滝は当惑するばかり。〈小滝は才能あるよ〉と言ってくれたひなたや、〈こんなに必死に自分を知りたいって思う、それ自体が信念じゃないですか〉と核心を突いてきたファンの少年〈リュウ〉の言葉を彼が受け入れるには、まだまだ時間がかかるのだ。

「僕もあえて天才系か秀才系かと言ったら後者で、それでも足掻いている人の視点で才能について描いたこの小説自体が、自画像的ではあるかもしれません。

自画像は美大予備校でも必ず通る過程で、そのまま足踏みしている小滝の自己探求には小説とも近いものがあるし、その切迫感って意外と自己愛より自己嫌悪から来ている気がするんですよ。自分を好きになれないからこそ知りたいとか、ネガティブな意味ではない悲壮感が、僕や小滝のようにそれ以外にできることがない人間を継続に駆り立ててくれているんだと思う」

小滝のひなたへの思いもそもそも恋なのかも怪しく、才能が絡むだけに厄介だが、その才能自体が実は幻なのではないかと著者は言う。

「才能って生来の絶対値というよりは、もっと可変的なものだと思うんですよ。10年後にどうなるかなんて誰にもわからないし、あるのは小滝なら小滝がこんな絵を描いたという結果と、その結果に自分が納得できるかどうかだけ。特に若い頃は才能と自信を混同しがちですけど、才能を『パワプロ』のパラメーターみたいに絶対視すること自体が幻想なんだと、小滝にどうにか気付いてほしいなあと祈りながら書きました」

それでも糸魚川で翡翠を探し、〈狐石〉を拾った瞬間だけは恋だったと、著者も私達も信じられる、痛みとその先にある微かな光をも活写した青春美術小説だ。

【プロフィール】

岩井圭也（いわい・けいや）／1987年大阪府生まれ。北海道大学大学院農学院修士課程修了。2018年『永遠についての証明』で第9回野性時代フロンティア文学賞を受賞し作家デビュー。『水よ踊れ』『竜血の一族』『完全なる白銀』『楽園の犬』『真珠配列』など幅広い作品を発表し、昨年はデビュー作や『最後の鑑定人』、今年は『横浜ネイバーズ』シリーズがドラマ化。また『われは熊楠』が直木賞候補、『汽水域』が大藪賞候補となるなど、いよいよ注目される実力派。177cm、73kg、A型。

構成／橋本紀子

※週刊ポスト2026年2月20日号