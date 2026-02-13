”堕ちたカリスマ”永守重信氏はなぜ「稲盛和夫になれなかった」のか…腕一本で世界企業を育てた2人の「意外な共通点」

「2026年は、全ての陋習（悪い習慣）を打破し、未来を自らの手で切り開く『第2の創業』を成し遂げるべき、極めて重要な一年です。（中略）『今までと同じ』は、もはや通用しません」（一部抜粋）

「不正経理疑惑」で揺れるモーター大手、ニデック（旧日本電産）の岸田光哉社長は今年1月5日、年頭挨拶で社員らにこう語りかけた。ニデックでは昨年、企業風土を一因とする数々の「不正経理疑惑」が発覚したことで、第三者委員会が現在、原因などを調査している。

晩節を汚したカリスマ経営者

'73年の創業以来、五十余年にわたって同社の経営トップとして企業風土を構築してきた永守重信氏（81歳）は昨年12月19日、代表取締役グローバルグループ代表の職を辞し、非常勤の名誉会長に就いた。この辞任は、今回の疑惑と無関係ではあるまい。

永守氏はこれまで「カリスマ経営者」と言われてきた。ニデックを裸一貫で創業し、2兆円企業に育てあげた実績は申し分ない。しかし、今回の辞任劇を見ていると、晩節を汚したように見える。カリスマがなぜ、このような事態に追い込まれたのか。

その「解」は、同じ京都企業で、しかも同じ製造業でグローバルに発展してきた京セラの創業者、故・稲盛和夫氏（'22年に90歳で死去）と比較すれば見えてくるようだ。

永守氏はニデックが有名になる前から、京セラや稲盛氏を目標に励んできた。こんな逸話がある。ニデックが創業30年の'03年5月20日に新本社ビルの竣工披露祝賀会を開いた時のことだ。稲盛氏ら京都の政財界の関係者を招待した席で永守氏はこう語った。

「20周年のとき、社員に対して、30周年の時には京都一高いビルを建てることを宣言した。その後、京セラさんのビルが建ち、その高さに内心穏やかではなかったが、おかげさまでこうして京都一の高さを誇るビルを建設できました」

ニデックの新本社ビルの高さは地上約100メートル。京セラの本社ビルよりも5メートルほど高かった。

そんな稲盛、永守両氏には創業経営者として5つの共通項があると筆者は見ている。

永守、稲盛両氏の「共通項」

まずはコンプレックスをバネの一つに起業し、会社を大きくしてきたことだ。起業した年齢も稲盛氏が27歳、永守氏が28歳と近い。

稲盛氏は旧制中学の受験に失敗し、鹿児島大学工学部を卒業後も希望していなかった企業に就職し、その後、京セラを創業した。「私は劣等感の塊」と、よく周囲に語っていたという。一方の永守氏は、中学生の頃に父を亡くして苦学した。職業訓練大学校（現職業能力開発総合大学校）を卒業後、無名の会社勤めを経て起業している。

2つ目の共通点は、伝える力だ。自身の経営哲学を平易に熱く語る力とも言える。実際に、稲盛氏の著書『活きる力』、永守氏の著書『成しとげる力』などは、経営者やビジネスマンにとってとても分かりやすい内容で、ベストセラー化している。

3つ目は、厳しい、いや激しい経営者だという点だ。名誉会長に退く前の稲盛氏については「担当分野の業績が悪い役員を自室に呼んで怒鳴りつけ、床に指で丸を描いて『俺は今から来客があるので一時席を外すが、その間、ここから一歩も動くなよ』と言って出て行った」（京セラ元幹部）という逸話がある。

永守氏についても、部下からは「対応が遅いと突然電話がかかってきて怒鳴られた」（ニデック元幹部）といった声が聞かれる。筆者も永守氏本人から「役員や部下に厳しいことが言えない経営者が増えたが、私は業績が悪いと、『お前はカド番やど』と伝える」といった話を直接聞いたことがある。

4つ目は、業績を上げるためには、能力よりもむしろ「取り組む姿勢」を重視していることだ。小賢しい社員よりも、心構えが良い社員を評価し、育てていくことがうまいとも言えるだろう。

稲盛氏は、仕事の結果は「考え方×熱意×能力」であるとし、永守氏はニデック社員の評価を「基本的な考え方（ニデックの経営哲学の理解度）＋熱意＋能力」であると位置付けている。稲盛氏は生前、「考え方が悪いと結果も必ずマイナスになると説いていた」（前出・京セラ元幹部）という。

そして2人の最後の共通項として挙げられるのが、どちらも「信仰心が篤い」ということだ。【後編記事】『「人望なくして名経営者ならず」ニデック・永守氏、晩節を汚した最大の理由…《カリスマ経営者・稲盛和夫》と何が違ったのか』へつづく。

取材・文／井上久男（いのうえ・ひさお）'64年生まれ。大手電機メーカーを経て朝日新聞社に入社。経済部で自動車産業などを担当し、'04年に独立。『日産vs.ゴーン 支配と暗闘の20年』ほか

「週刊現代」2026年2月16日号より

