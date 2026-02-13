スーパーの「物価レーダー」は嘘をつかない

​毎日、主婦として買い物をする私の主観的な「物価レーダー」は、去年の正月に激しいアラートを鳴らした。300円だったミカンやトマトが400円になり、迷っている間に今は500円。2025年の1年間で、物価は体感で1〜2割上がった実感がある。

​インフレには、時給アップのような側面もあるだろう。だが、日本の特殊な労働法規に守られた正社員の賃金は、この速度には追いつかない。ましてや年金暮らしの高齢者は、増えることのない年金とこの急激な値上がりの間で、出口のないトンネルに放り出されたも同然だ。

​世の中の生活がこれほど苦しくなっている一方で、政府や日銀は、この激しい物価上昇を「見なかったこと」にしている。正確にいえば、彼らがモニタリングしているインフレ指標（CPI）には、肝心なスーパーの物価が反映されていない。

​日銀の発表する消費者物価指数は、とっくに目標の2％をゆうに超え、3％前後で高止まりしている。ところが植田総裁はいまだに**「基調的な物価上昇率は2％に届いていない」**という“謎”の答弁を繰り返す。

ここに彼らの狡猾なレトリックがある。輸入コストの上昇による値上げは「基調」に含めないという“謎のマイルール”をこしらえ、偽りのフィクションを自作自演しては安堵しているのだ。我々が現実のインフレに喘ぐ傍ら、彼らは金融村のお花畑で、誰も批判しない記者会見という名のセレモニーを演じ続けている。

​「情報の蛇口」を握るギルドと、媚びるメディア

​かつて、日銀界隈の論理にどっぷりと浸かった人物から「金融政策決定会合の時は、朝まで徹夜で対応した」と英雄譚のように聞かされたことがある。当時は「国家の重責を担う激務なのだな」と世間も同情したかもしれないが、今ならわかる。

彼らが不眠不休で練り上げていたのは、国民を救う策などではない。マスコミを支配し、いかに「現実に起きている3％のインフレ」を「目標の2％未満」と言い張るかという、不誠実なレトリックを構築するための徹夜だったのだ。

​そもそも、日本銀行には**「民主的正統性（Democratic Legitimacy）」**が決定的に欠けている。欧米の中央銀行は100％国有化が基本であり、総裁は議会で議員から厳しい洗礼を受ける。対して日銀は『国』ですらない。『認可法人』という曖昧な隠れ蓑を使い、政府出資55％を除いた残りの45％を、**システムの頂点に幽閉された『やんごとなき一族』**に割り当てている。議決権も人権も剥奪された象徴を頂戴することで、匿名性の高い官僚組織が実権を独占し、トップとボトムを同時に支配する歪なピラミッドを維持しているのだ。

​さらに不気味なのは、それを取り巻くメディアの姿だ。日銀を担当する「番記者」たちは、情報の蛇口を完全に握られ、他社にだけ情報を漏らされる「特落ち」を何よりも恐れている。情報の「おこぼれ」をもらうために横並びで媚びるマスコミと、秘密会議で金利を操る9人のエリート。責任を取らない彼らによって、私たちの財布の運命は勝手に決められているのだ。

おばあちゃんの「算数問題」と国家の詐欺

​ここで、受験シーズンにちなんで入試レベルの算数問題を一つ出してみよう。

​おばあちゃんが若い頃、1万円を国に預けました。40年後、利息100円をつけて返してもらう約束です。ところが国は預かった1万円を使い切ってしまいました。

お金がない国は魔法の法律（財政法）を使い、おばあちゃんから「1万100円」を増税し、40年後、その金をそのままおばあちゃんに「返済」しました。おばあちゃんは「100円得したわ。さすが政府ね！」と喜びました。

さて、おばあちゃんは合計いくら払ったのでしょうか？

​お分かりだろうか。結局、おばあちゃんは自分の金を返してもらうために、自分で同額以上の税金を払っている。つまり、倍の金額を負担しているのだ。

​これが「国家ポンジスキーム」の正体だ。日銀が不自然な低金利を維持するのは、おばあちゃんに返す利息を最小限に抑え、この「出資法違反」まがいの詐欺を延命させるためである。「国のなかで回っているから問題ない」という説は嘘だ。あなたが国に貯金を預けた瞬間、あなたと国は**「一円でも多く返してほしい国民 vs 一円でも安く済ませたい国家」という利害相反の対立関係**になる。

​ 2030年、AIが告げるデッドライン

​この異常な仕組みを支える財政法4条は、改正のハードルが高くないにもかかわらず、国会で本質的な議論がなされることはほとんどない。「政治は暴力」（マックス・ウェーバー）とはよく言ったもので、法治国家の仮面を被りながら、裏口から赤字国債を刷り続ける脱法的な運用がまかり通っている。

​ふと、複数のAIに今のマネタリーベース、人口動態、実質賃金の推移を入力し、「日本のハイパーインフレはいつ来るか？」と問いかけてみた。

返ってきた答えは、「2030年頃」。

これが本当なら、あとたったの4年しかない。

​財務省や日銀の「中の人」も、組織という巨大な歯車の中で、この構造の歪みに気づいているはずだ。だが、私たちはもう、彼らのフィクションや石造りの建物の荘厳さに騙されてはいけない。

​私たちは「カモ」ではない。預金と年金という形でこの国に出資している「真のオーナー」として、この狂った帳尻合わせにNOを突きつけるべきだ。レジ袋の重みを知る国民の直感こそが、今の日本において最も「民主的正統性」のある真実なのだから。

