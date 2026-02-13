「俺は永遠に立民だ！」…衆院選挙後、参院立民議員の議員に広がる「合流の疑心暗鬼」

立民出身者は21人だけなのに推薦人が10人必要!?

中道改革連合が混迷を深めている。

衆院選では公示前の167議席から118議席減の49議席と壊滅的な大敗を喫した。選挙結果を受けて、野田佳彦共同代表と斉藤鉄夫共同代表は辞任の意向を表明し、中道は新代表を選出する代表選を2月13日に実施する。

党内が混迷を深めているのは、立憲民主党と公明党が合流するに至ったプロセスの検証や選挙結果の総括もないまま、新代表を選出する手続きが進んでいるからだ。もっとも、代表選を急ぐのは衆院選後に必ず召集される特別国会の召集日が2月18日と目前に迫っているからで、この期間の短さが党内の混乱ぶりに拍車をかけている。

大手紙政治部記者は中道の現状をこう話す。

「代表選の日程は12日告示、13日投開票と決まりましたが、実施方法を巡っても混乱しています。当初は、代表選に立候補するには10人の推薦人が必要とされていましたが、結局推薦人は不要となったのです。

そもそも、今回の衆院選で中道から当選したのは49人しかおらず、しかも、そのうちの28人は公明党出身者です。比例代表で優遇された公明出身者は全員当選どころか、前回から4議席伸ばしています。現状、中道の過半を占めているのは公明出身者ですが、立憲民主側の惨状を目の当たりにして、公明出身者は代表選への立候補を控えるようです。

公明出身者を除けば立民出身者は21人しかおらず、その状況の中で推薦人の要件が10人というのは多すぎると不満が噴出し、推薦人の要件はなくなりました」

「私は永遠に立憲だな」

中道内では、この公明出身者の比例優遇を巡って怨嗟の声が渦巻いている。今回の衆院選で、党執行部は公明出身者を軒並み比例名簿の上位に記載した。比例代表では、各政党の獲得議席に関して、名簿の上位者から順に議席が割り当てられていくため、名簿の上位を独占した公明出身者は中道が逆風の中にあったにもかかわらず、全員が当選したのだ。

このあおりを受けたのが小選挙区に出馬した立民出身者だ。立民出身者は比例代表との重複立候補をしていたが、比例の名簿順位は公明出身者より下位だったため、小選挙区で負けても比例で復活当選する「比例復活」の枠が少なかった。

比例優遇の見返りとして、公明側は小選挙区から撤退して立民出身者の支援に回ったが、結果として立民出身者で小選挙区を勝ち抜けたのはわずか7人だった。

この惨状に戦慄しているのが参院の立民だ。中道は衆院選を前に、立民と公明が合流して立ち上げたものだが、参院側はまだ合流に至っておらず、立民と公明がそれぞれ存続している。

野田氏と斉藤氏は参院のみならず地方議員も今後合流していく考えを示していたが、参院の立民関係者は「合流すれば（衆院の立民出身者と）同じ目にあうだけだろう」と警戒感を隠さない。立民のベテランは「私はまだ立民、しばらく立民、いや永遠に立民だな」と明言しているほどだ。

中道の代表選を巡っては、出馬が有力視されていた立民の元代表・泉健太氏が不出馬を表明し、波紋を広げている。

立民関係者は泉氏の不出馬の背景をこう語る。

「泉氏が立民の代表になったのは、2021年の衆院選で立民が議席を減らし、当時の枝野幸男代表が引責辞任した後だった。党内基盤の弱かった泉氏は党運営で四苦八苦し、結局、2024年9月の立民代表選で、野田氏と枝野氏に代表の座から引きずりおろされた。

今回の大敗を受けて、泉氏にしては珍しく、『どこかとくっつけば何とかなるという発想を先輩たちが繰り返してきたのは、大間違いだ、バカ野郎』と批判したのも、自分が代表で苦労しているときに高みの見物を決め込んでいたベテラン勢への怒りからくるものだろう。

ただ、今の中道の状況は泉氏が立民の代表だったときよりもさらに悪く、本人は不出馬の理由を『機が熟していない』と説明しているが、『今代表をやってもろくなことはない』というのが本音だろう」

“焼け野原”と化し、もはや分裂寸前の中道改革連合。火中の栗を拾うのは誰か。

