雅子さまだけではない…「皇后になった美智子さま」が経験した「強烈なバッシング」

現在の上皇・美智子さまご夫妻と、天皇・雅子さまご夫妻。この二組のご夫妻のあいだには、これまで幾度かの「衝突」が見られました。

「二つの家族」はどのように衝突したのか、その背景にはなにがあったのか。

話題の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』では、宮内庁担当記者を務めてきた大木賢一氏が、平成初期から現在までの皇室を「二つの家族の関係」を軸に描き出しています。

以下では同書から、美智子さまが皇后となったあとに受けた「バッシング」について見た部分を抜粋してお届けします。繰り返される「皇室バッシング」にはどのようなパターンがあるのでしょうか。

（本記事は、大木賢一『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』を抜粋・編集しています）

「贅沢」への批判

「平成流」は、開始の4年後になって、メディアからの手痛い洗礼を受けることになった。とは言っても、平成流を好意的に扱ってきた記者会所属の大手メディアが方向転換したわけではなく、批判の担い手は、記者会に所属しない雑誌メディアであった。始まりは、1993（平成5）年4月15日の「週刊文春」で、これを皮切りに、明仁天皇夫妻に対する批判的な報道が展開されることになった。

「吹上新御所建設ではらした美智子皇后『積年の思い』」と題された「週刊文春」の記事は、皇太子妃時代に宮中で「いじめ」を受けた美智子皇后が、皇后となってから思いをはらすかのように好き勝手にふるまっていると非難する内容だった。

具体的には、明仁天皇夫妻が、昭和天皇と香淳（こうじゅん）皇后の暮らした「吹上御所」に住まず、皇居内の別の場所に新築した「吹上新御所」の建設費が60億円以上に上ることや、コンサート開催も可能な約80畳のホールがあること、当初はテニスコートも併設する予定だったことを「贅沢」と指摘している。部屋数は100以上。床面積は私室部分だけで約1200平方メートル、事務棟や迎賓棟を加えると、3000平方メートルを超えるという。

御所新築に60億円と聞くと、令和の今になってから連想するのは、秋篠宮が皇位継承順一位の「皇嗣」となったのを期に行われた秋篠宮邸の改修だ。このときの総工費は当初約30億円とされた。約2972平方メートルの床面積は「御所」に匹敵する広さであり、やはり「贅沢だ」との声が上がった。

前述した「朝日新聞」の連載で、「友人を御所に招くこと」が、明仁皇太子夫妻の「東宮流」と表現されていたが、即位後、御所の「応接部分」や「ゲストの宿泊施設」に広い面積を割いたのは、こうした一種の「ホームパーティー」を想定してのことだったのだろう。

「養育係」からの苦言

「週刊文春」の記事には、昭和の時代に東宮侍従を務め、浩宮の養育係として知られた浜尾実氏が登場し、明仁天皇夫妻の在り方に対し、歯に衣着せぬ批判をしている。

贅沢な新御所については「国賓に泊まってもらう施設としては、立派な迎賓館がある。おもてなしの場所だって、皇居内には宮殿もあるわけですから、あえて新御所に宮殿や迎賓館の機能まで持たせる必要はない」と話した。

夫妻のふるまいに対してはもっと辛辣だ。「両陛下は常々、『国民と共にある皇室、国民と苦楽を共にする皇室でありたい』とおっしゃってきました。しかし、最近の皇室を見ていると、お相撲見物や音楽会、観劇などへのお出かけばかりが多く、“楽”ばかりを共にされている」「もっと恵まれない不幸な人たち、福祉にお力を注いでいただきたい」

前章で述べた通り、豊富なエピソードと民主的、平和的なイメージにより、順調な滑り出しを見せた平成の天皇と皇后だったが、その一方で、「平成流路線」に対する批判も浴びたのである。その内容はかなり強烈なものであり、「批判」という言葉では弱く、「攻撃」と言ってもいいかもしれない。

＊

美智子さまと雅子さまが「皇室入り」したあと、「出産」についてそれぞれ経験したことに関しては、《雅子さまと美智子さまの「大きな違い」…「皇室入り」したあとに、二人が経験したこと》の記事でくわしく紹介しています。

＊

【関連】雅子さまと美智子さまの「大きな違い」…「皇室入り」したあとに、二人が経験したこと