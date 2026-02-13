英語で「なんとかなるよ」は何て言う？ 相手を励ます・背中を押すときに役立つ英語表現

初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

心配事や不安を抱えている人を励ますときに、「なんとかなるさ！」「どうにかなるよ！」と言いますが、英語の場合、どのように表現するのでしょうか？ 今回は、物事が良い方向へいくことを願う前向きなニュアンスが含まれた英語フレーズを紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「なんとかなるよ」の英語表現

「なんとかなるよ」は、相手を励ましたり、不安を和らげたりするときによく使う言葉です。英語でも同じようなニュアンスの表現がいくつかあり、場面によって使い分けられます。今回は日常会話で自然に使えるフレーズを紹介します。

【1】 It’ll work out. 「なんとかなるよ」

【解説】よく使われる定番の表現です。「最終的にはうまくいくよ」という前向きなニュアンスがあります。「Don’t worry. It’ll work out.（心配しないで。なんとかなるよ）」のように、一言付け加えて使うことが多いです。

【2】 You’ll be fine. 「大丈夫だよ・なんとかなるよ」

【解説】不安がっている相手を安心させたいときに使うフレーズです。ネイティブもよく使います。「You’ll be fine. Just do your best.（大丈夫だよ。ベストを尽くせばいい）」と、背中を押す一言を付け加えても良いでしょう。

【3】 Things will work out somehow. 「どうにかなるよ」

【解説】「somehow（どうにかして）」を使った表現です。「方法は分からないけど何とかなる」といったニュアンスが含まれています。先の見通しが立っていない状況でも、前向きに相手を励ましたいときにぴったりの言い回しです。

