夕食が美味しい温泉宿はどこ？ 3800湯以上めぐった温泉ジャーナリストのおすすめ４選

春の始まりとされる立春を迎え、暖かさをほんのり感じる日もありましたが、まだまだ寒い日は続きます。そんなときは、温かいごはんを食べて、お風呂でしっかり身体を温めたい。そこで今回は、お風呂だけでなく、食事もしっかり堪能できるおすすめの温泉宿を紹介します。特に、「夕食が美味しくて、豪華で……最高すぎる」と満足度高めの宿を厳選。これまでに国内3800湯以上をめぐり、現役のフリーアナウンサーでありながら、温泉好きが高じて温泉ジャーナリストとしても活躍する植竹深雪さんに教えてもらいました。

アワビ、ウニ…新鮮な海の幸が堪能できる予約困難宿

【北海道】いわない温泉 高島旅館

北海道ニセコ連峰の西端、日本海を見下ろす場所に位置する「高島旅館」は、温泉通や食通の間でも「本当に予約困難」と囁かれるほどの温泉宿です。この湯宿では、何と言っても地元の岩内港で揚がる新鮮な魚介類のボリュームに圧倒され、その美味しさに感動です。

特に名物の蝦夷アワビは、ボリュームも食べ応えがあるものが３つ分。刺身ではコリコリとした活きの良さを、酒蒸しではふっくらとした柔らかさを、そして目の前で焼く踊り焼きでは磯の香りと濃厚な肝の旨味を存分に堪能できます。

さらにヒラメの姿造りやキンキの煮付けなど、北海道の海の幸がテーブルを埋め尽くす至福の食体験ができます。旬の鮮魚はどの季節でも素晴らしいのですが、特に夏の時期だと、ムラサキウニとバフンウニの両方をいただくことができます。食事はかなりボリュームがあるので、個人的にはお昼ごはんは軽めにしてからチェックインすることをおすすめしたいです。

そんなわけで食事に注目されがちの宿ですが、実は温泉も素晴らしいのです。敷地内から湧出する2本の自家源泉をブレンドした湯は、源泉かけ流し。泉質はナトリウムー炭酸水素塩・塩化物温泉。

余分な皮脂や角質を落とすクレンジング効果と、塩分によるヴェールで潤いを閉じ込めることで保湿・保温に期待でき、体がホカホカに。檜の香る露天風呂で心身共に癒されるほか、サウナもあるのでととのいも叶えられます。

春はたけのこ尽くしが名物のデトックス旅館

【新潟県】五頭温泉郷 村杉温泉 角屋旅館

開湯700年近い歴史を持つ村杉温泉にある「角屋旅館」は、客室わずか10室ほどの小さな宿ですが、季節の素材にとことん向き合った創作料理に定評があり、リピーターが多い湯宿です。

なかでも特筆すべきは、春に登場するたけのこ尽くしのコースです。地元で採れたばかりの朝掘りたけのこは、えぐみが一切なく、まるでとうもろこしのような甘い香りとシャキシャキとした食感が楽しめます。

焼き物、煮物、天ぷら、そしてご飯に至るまで変幻自在に姿を変えるコース料理は、たけのこの概念を覆す美味しさ。春の息吹を体内に取り込むような養生ごはんの極みです。

温泉は、全国でも限られたところでしか入ることができない放射能泉「ラジウム温泉」。角屋旅館には4つの無料の貸切風呂があり、空いていればいつでも自由に湯浴みを楽しむことができます。

ここの温泉は浸かるだけでなく、湯気とともにラドンを吸入する「吸う温泉」としての効果も期待でき、細胞の活性化や免疫力向上に期待できます。ぬるめの湯にじっくりと浸かれば、体の芯からじんわりと温まり、日頃のストレスが解き放たれていくよう。旬の美味しい料理で胃を満たし、名湯で体を整える、大人のためのデトックスステイが叶います。

目でも楽しめる創作フレンチに感動の温泉宿

【静岡県】イサナリゾート

伊豆高原の別荘地に佇む「イサナリゾート」は、全室露天風呂付きのプライベートリゾートでありながら、食通を唸らせるオーベルジュのような一面を持っています。

オーナーシェフが情熱を注ぐのは、食材のポテンシャルを極限まで引き出す「熟成（エイジング）」の技。魚も肉も最適な温度と湿度で時間をかけて寝かせることで、驚くほど柔らかく、旨味が凝縮された味わいへと昇華させます。

伊豆の豊かな食材を使い、フレンチをベースにしつつも和のエッセンスを取り入れた創作料理は、一皿一皿がアートのよう。特に、熟成肉のステーキは、芳醇な香りや濃厚なソースはワインとの相性も抜群で、深い感動を与えてくれます。

温泉は客室のほかに広い内湯があり、貸切制。客室に備えられた露天風呂からは、相模湾の絶景を一望できます。ここで楽しめるのは、カルシウム・ナトリウムー塩化物・硫酸塩泉。肌の蘇生や弾力アップと、しっとり潤う効果が期待できます。

そして、伊豆高原エリアでは希少な源泉かけ流しの湯。特にいつでも入りたいときに湯に浸かれるお部屋では、湯船に身を沈めると、日頃の疲れやコリが解れ、しっとりと潤う温泉をあますことなく堪能できます。

また、以前大浴場として使用していた広い内湯を贅沢にも貸切で使用することもできます。極上湯をたっぷり味わいながら、美食に舌鼓をうつ。そんな至福のお籠もり滞在ができるのがこの宿の最大の魅力です。

美食と極上温泉がカジュアルに楽しめる洋風旅館

【群馬県】洋風旅館ぴのん

群馬県の伊香保温泉の老舗「松本楼」の姉妹館として誕生した「洋風旅館ぴのん」は、大正ロマンを感じるかのようなレトロモダンな空間で、一人旅でも気軽に泊まれるオーベルジュスタイルの美食宿です。

レストラン「夢味亭」でいただく夕食は、フレンチと中華を融合させたシノワーズや、伊香保の情緒に合わせた洋食コースが人気です。

地元の上州牛を使ったステーキや、こだわりのソースでいただく魚料理など、本格的な味わいながらもお箸で気取らずにいただけるのが嬉しいポイント。なかでも魚料理でいただいた魚のムースのクレープ包みが繊細な味わいで絶品でした。

温泉は内湯のみで、泉質はカルシウム・ナトリウムー硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物温泉。伊香保温泉特有の茶褐色で鉄分を含み、体を芯から温める「黄金の湯」と、無色透明でメタケイ酸を含み肌の新陳代謝を促す「白銀の湯」、この2つの異なる源泉を一度に楽しむことができます。

温泉は、館内の落ち着いた浴場のかけ流しの美肌温泉に加え、徒歩数分に位置する本館「松本楼」の大浴場も自由に利用可能です。雰囲気が全く異なるので湯巡り気分を味わうことができます。さすが松本楼と思うような至福感たっぷりの滞在をぜひ体験していただきたいです。

料理が美味しい温泉旅館はどこ？ 3800湯以上めぐった温泉ジャーナリストおすすめの宿