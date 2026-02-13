ひき肉を使えば具とだしが同時にとれる！飛田和緒さんがやっている「一日一汁」スタイル

インスタで紹介されたある日の献立

汁物が大好きな料理家の飛田和緒さんは、毎日必ず「一汁」を用意すると言います。

「昨日買ったちりめんキャベツとブロックベーコンを煮込んだ」スープに、「ごはんを合わせようか、お餅にしようか迷っているうちに一杯め完食。結局二杯めはお餅を加えて煮て食べた」これは正月明けにインスタで紹介された、ある日の献立です。

そんな飛田さんが昨年ナツメ社から出版した『このひと皿でたんぱく質も野菜もとれる からだ思いの快福スープ』（飛田和緒著）は、一皿でたんぱく質も野菜も摂れるみそ汁やスープの本。

「筋肉を守る」「骨を強くする」「免疫力・回復力を保つ」上で、老若男女問わず、大事な栄養素ではあるけど、「食欲が落ちてきた」「あれこれ作りたくない」時でも、「一日一汁」で体の安心を守ってくれるレシピが満載です。

本書の中から、鶏ひき肉を使ったおいしいだしにお餅を入れた、飛田さんのお気に入りの食べ方をご紹介します。

ひき肉で簡単にだしはとれる

鶏ひき肉と崩し豆腐のスープ［材料（2人分）］

鶏ひき肉… 120 g

木綿豆腐… 100 〜150 g

玄米切り餅… 1個

水… 500ml

うす口しょうゆ… 小さじ1・1 / 2

塩… 小さじ1 /4

［作り方］

1 鍋にひき肉、水を入れて軽く混ぜながら火にかける。煮立ったら、アクを取る。蓋をして弱めの中火で10分ほど煮る。

2 豆腐はキッチンペーパーで包んで水けをきる。餅は6等分の角切りにし、オーブントースターで柔らかくなるまで焼く。

3 豆腐を手で崩しながら1に加える。豆腐が温まったら、うす口しょうゆ、塩で味をととのえ、焼いた餅を加えてさっと煮る。

