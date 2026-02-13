宮崎でのキャンプを終え、14日から沖縄・那覇で2次キャンプをスタートさせる巨人。メンバーは投手20人、野手20人の計40人。WBC（ワールドベースボールクラシック）の侍ジャパンサポートメンバーに選出された中山礼都選手が離脱しますが、宮崎からメンバーの入れ替えは行わずに臨みます。

ルーキーでは竹丸和幸投手（ドラフト1位）、田和廉投手（ドラフト2位）、山城京平投手（ドラフト3位）、皆川岳飛選手（ドラフト4位）、小濱佑斗選手（ドラフト5位）、知念大成選手（育成5位）の6人が引き続き帯同。楽天からFA加入の則本昂大投手、新外国人のウィットリー投手、ハワード投手、マタ投手、ダルベック選手らもメンバー入り。高卒2年目の石塚裕惺選手も名を連ねています。

▽巨人1軍キャンプメンバー【投手】20人田中将大、西舘勇陽、山崎伊織、戸郷翔征、竹丸和幸、ウィットリー、ハワード、田和廉、赤星優志、山城京平、則本昂大、マタ、田中瑛斗、森田駿哉、松浦慶斗、北浦竜次、船迫大雅、横川凱、石川達也、ルシアーノ【捕手】4人甲斐拓也、大城卓三、岸田行倫、山瀬慎之助【内野手】10人門脇誠、坂本勇人、石塚裕惺、ダルベック、浦田俊輔、小濱佑斗、泉口友汰、リチャード、荒巻悠、宇都宮葵星【外野手】7人丸佳浩、松本剛、キャベッジ、皆川岳飛、佐々木俊輔、知念大成