松居直美、色鮮やかな手作り“のっけご飯”披露 こだわり食材を組み合わせた朝食に「彩りがきれい」「とてもおしゃれで美味しそう」と反響
タレントの松居直美（58）が11日、自身のブログを更新。彩り豊かな手作りの朝食を披露した。
【写真】「とてもおしゃれ」松居直美が披露した色鮮やかな手作り“のっけご飯”
「今朝はご飯に色々とのせてみました」と、この日の朝食をアップ。「鮭を茹でて、ほぐして火を入れて水分を飛ばしたのと 桜の花 紫蘇 山椒の実 大根の皮の醤油漬けと ヘラヘラしながら作った紅生姜」と6種類の多彩な食材がバランス良く盛り付けられ、色鮮やかな1品に仕上がっている。
“丁寧”な食生活を披露した松居はこの日、「食べ終えてお散歩です」「今日は落ち着く日です」と穏やかな時間を過ごした様子だった。
この投稿には、「いろいろのってて美味しそう〜」「色鮮やかなご飯ですね。きれいだな」「彩りがきれい」「なんだかとてもおしゃれで美味しそう」などのコメントが寄せられている。
