南原清隆、コンビ40年以上の軌跡回顧 内村光良との出会いから現在の関係性まで
タレントの笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔がMCを務める、TBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜 後11：00）が、13日に放送される。今回のゲストは、放送日に誕生日を迎え、61歳となる南原清隆。ＭＣの笑福亭鶴瓶とは過去に多くのレギュラー番組で共演してきた南原。長い付き合いの鶴瓶だからこそ語れる南原の素顔とは！？
【別カット】内村光良との現在の関係性を語った南原清隆
ＭＣの藤ヶ谷太輔は高校の後輩で、現在は地元のラジオ局で番組を一緒にやっている放送作家・小西マサテルに取材。高校時代は落語研究会に入っていた南原、落研時代から絶賛されていた“羊羹芸”をスタジオで披露。狂言など伝統芸能を始めたきっかけが“お笑いへのコンプレックス”だったことも明かされる。また、ミュージカル俳優やアイドルに憧れていた子ども時代の思い出、俳優を志して進学した専門学校での相方・内村光良や出川哲朗との出会いについても回顧していく。
その相方・内村に鶴瓶が会ったことを告げられると南原は驚きの表情を浮かべる。コンビを組んで４０年以上のウッチャンナンチャン。コンビを組むことになった専門学校時代の出来事、デビューのキッカケとなった『お笑いスター誕生!!』秘話、テレビ局で偶然一緒になった時の二人の絶妙なやりとり、プライベートでの距離感、コンビとしての関係性や軌跡について熱く語られていく。
鶴瓶は香川県の実家を訪問して父親に取材。父親は多趣味で詩吟や尺八の師範になるほどの腕前。南原も「自分もコツコツやるのが好きなタイプ」と語り、一つのことを極めようとする南原の才能は父親から受け継いでいることが判明する。取材にはご近所さんが大集結したり、幼少期の思い出が詰まった公園や幼馴染がやっているうどん屋さんを訪ねたりと南原のルーツが紐解かれていく。
長男からはアンケートが届き、お父さんの好きなところやダメ出しが告げられると照れくさそうにするパパとしての一面も垣間見え、父子ともに“さん付け”で呼び合うようにしているなど南原の子育てへの考え方も語られる。
藤ヶ谷は南原とレギュラー番組で１５年共演している横山裕にも取材を敢行。横山は「悩みを相談することができる大先輩」と語り、南原の家族とも交流があるなど１５年一緒に番組をやってきたらこそ築かれていった絆が伝わるエピソードが語られていく。また、帯番組がスタートした時の心境や大変だった時に救ってくれた妻の一言について述懐する。さらには、横山が感銘を受けた“本番前のルーティン”“引き算の美学”とは！？
