今から8年前、お店で衝動買いされたアメリカンカールの男の子「つくね」くん。お迎え時は、生後8カ月の子猫でした。当時の同居人の一存で迎えられたものの、まったくお世話をしなかったため、つくねくんの通院や日々のご飯、トイレ掃除などをすべて引き受けたのは、同居していたXユーザー・べじたりあん。さん（@nyan6niku）でした。



【動画】「任せて」同居猫を毛づくろいする兄猫の優しさ

「もう別れよう」。そう決めて同居解消を決断した飼い主さん。同居人からは「猫は置いていけ」と言われましたが、それはできないと思ったため、譲渡費用を支払い、つくねくんを譲り受けることに。こうして、つくねくんと新たな暮らしを始めることになったのです。



新生活をサポートしてくれた兄弟猫の存在

つくねくんは、当初、人間にはあまり興味がない様子だったといいます。一方で、同居することになった2匹の兄弟猫にはよく懐いていたそうです。



「最初は猫に対しても怖がる様子を見せていましたが、数日経つと、3匹一緒に猫用ベッドで眠るまでになりました」



そうして5年の月日が経つころには、飼い主さんとの絆も少しずつ深まっていきました。



「私にも甘えてくれるようになりました。兄猫たちのことが大好きで、よく2匹の真似をしているので、その影響も受けて心を開いてくれるようになったのではないかと思います」



突然の環境の変化に見舞われたつくねくんですが、頼もしい兄猫たちに支えられ、のびのびと暮らすことができるように。そんな日々の中で、愛らしいキャラクターも少しずつ見せてくれるようになったのです。



ともに乗り越えた人生の変化、新米猫に寄り添う優しい兄猫に

現在、8歳を迎えたつくねくんは、大の猫好き。新たに家族になった猫たちにもフレンドリーに接し、よく面倒を見てくれる優しい兄猫になりました。その姿は、まさにつくねくんを受け入れてくれた兄猫たちの振る舞いそのものです。



「とくに女の子の猫にモテモテ。現在、一緒に暮らしている6匹の猫のなかでも中心的な存在になりました。食いしん坊な一面もありますが、飼い主がやんわり注意するとすぐに理解してくれる、とても賢く聞き分けの良い子です」



つくねくんとともに直面した思わぬ転機。「あのとき、つくねを引き取って本当に良かった」と飼い主さんは振り返ります。



「つくねとの暮らしが始まって、ご縁がつながり、新たに猫を迎え入れたとき、つくねはすぐに仲良くなって同居猫との橋渡しをしてくれました。だからこそ、今、みんな仲良く暮らすことができています」



人生の転機にあっても、つないだ手を離さなかった飼い主さん。その決断、そして愛情を感じ取ったつくねくんとの信頼関係は、今も強く結ばれています。



「これからも、みんなで仲良く健康に。のびのびと楽しく過ごしてほしいです」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）