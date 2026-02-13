約398万円から！ トヨタ「新たなヤリス」スペインで発表！

トヨタのスペイン法人は2026年2月2日、小型ハッチバック「ヤリス」の2026年モデルを発表しました。

今回の改良では、デザインや装備の見直しとともに、よりパワフルなハイブリッドシステム「Hybrid 130」の導入グレードを拡大するなど、都市部での効率的かつ安全なモビリティを追求し、魅力的なアップデートを遂げています。

一体何が変わったのでしょうか。

ヤリス 2026年モデルの目玉となるのは、新グレード「トレンディ」の追加です。このグレードは、17インチアルミホイールやLEDヘッドランプ、7インチデジタルメーターに加え、スマートフォンのワイヤレスチャージャーや前後パーキングセンサーといった現代的な装備を標準で備えており、都市生活に寄り添ったスタイルを提案します。

また、エントリーグレードの「アクティブ」は価格が400ユーロ（約7万4000円）引き下げられ、より手に届きやすい設定となりました。

走行性能にこだわりたいユーザーに向けた「スタイル」グレードも大きく進化しています。これまで「GRスポーツ」専用だったHybrid 130パワートレインが新たに採用され、燃費効率を維持したまま最高出力を130馬力へと引き上げました。これにより、これまで以上に軽快な加速とレスポンスの良い走りを楽しめます。

さらに「スタイル」では、ブラインドスポットモニターや安心降車アシスト、シートヒーターといった安全・快適装備が追加され、最上位の「スタイル プラス」ではパノラマルーフや10.5インチの大型ディスプレイも備わります。

外観では、洗練された印象を与える新色「セレスタイトグレー」が登場し、従来のグラファイトグレーに代わって設定されました。また、機能面の細かな改善として、全てのグレードで電動格納式ドアミラーが標準装備となっています。

ヤリス2026年モデルのスペインでの価格は、Hybrid 120を搭載する「アクティブ」の2万1500ユーロ（約398万円）からスタートし、新グレードの「トレンディ」は2万2500ユーロ（約417万円）から設定されています。

トヨタ・スペインの正規ディーラーではすでに全ラインナップの予約受付を開始しており、最新の安全技術と進化したハイブリッド性能を備えた一台として、さらなる注目を集めそうです。