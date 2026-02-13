●きょう13日(金)朝は底冷えも 昼は春先取りの暖かさ

●週末は一時雲増加も 引き続き気温高め

●日曜日は4月並みの暖かさになる所も

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





夜中、よく晴れて放射冷却の影響が強まった影響で、少々底冷えが強い朝です。山間部は軒並み氷点下、市街地でも、山口市内など所々0度を下回る気温となりました。





きょう13日(金)は、このあと日中も引き続き高気圧に覆われて安定した晴天。高気圧に南から覆われる形となることで南からの暖かい空気に包まれ、山口市内など最高気温が15度前後まで上がる所が多くなり、昼間は一気に春先取りの暖かさとなりそうです。





今週末は高気圧は東に去っていき、九州南岸付近を前線が通過するため、南から雲が広がってきて、にわか雨が少し心配なタイミングもあります。しかし、引き続き南からの空気が流れ込んでくることで、いっそう気温は上がって、3月も飛び越えて4月並みの暖かさになる所もあるなど、昼間はコートなどがいらないくらいとなりそうです。



一方で暖かさが増すことで、そろそろスギ花粉の本格飛散が始まる心配があります。花粉症の方は、そろそろ入念な対策をお願いします。





きょう13日(金)の県内は引き続き、気持ちよく晴れ渡る時間が多くなりそうです。風も比較的穏やかで、昼間はいっそう日ざしの力強さが感じられる陽気になるでしょう。





朝は冷え込んでいますが、日中はハイペースで気温上昇。15度に届く所が多くなるなど、広く3月中旬から下旬並み…春先取りの暖かさとなります。





あす14日(土)の午後～あさって15日(日)の午前にかけては、雲が厚みを増してきます。傘マークはありませんが、少しにわか雨の所はあるかもしれません。一方で南風によって週末はいっそう暖かさが増し、昼間はコートなどが要らないくらいとなりそうです。また、暖かくなることにより、一気にスギ花粉の飛散が本格化する心配があります。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

