アストロズは12日（日本時間13日）、今季の開幕投手をハンター・ブラウン投手（27）に決定したことを発表した。

同投手は2019年のMLBドラフト5巡目（全体166位）でアストロズに入団。22年にメジャーデビューを果たし、翌23年から昨季まで3年連続2桁勝利をマーク。昨季は31試合の登板で全てキャリアハイとなる12勝、投球回数185回1/3、206奪三振を記録した。驚異的な成長曲線を描き、自身初めてオールスターゲームにも選出。リーグ2位の防御率2.43をマークし、サイ・ヤング賞投票でも3位に入った。

アストロズは昨季まで5年連続2桁勝利をマークするなど、絶対的エースだったフラムバー・バルデスがFAでタイガースへと移籍したが、ポスティングで今井達也を獲得するなど、着実に先発陣を補強。昨年、ポストシーズン（PS）進出が8年連続でストップしただけに、巻き返しを期す今季、先発陣の大黒柱としてブラウンに期待がかかる。

ブラウン、今井に加え、通算35勝で年齢も28と伸びしろのあるクリスチャン・ハビエル、通算51勝のランス・マクラーズ、昨季パイレーツで23試合、96イニングを投げた26歳の成長株、マイケル・バローズらで形成する先発陣。機能すれば、4年ぶり3度目の世界一の座は近付いてくる。