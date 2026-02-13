横山裕“道彦”に息子が「嘘つき！」『元科捜研の主婦』第5話【あらすじ】
テレビ東京で13日、ドラマ9『元科捜研の主婦（おんな）』（毎週金曜 後9：00〜）の第5話が放送される。
【場面写真】取り調べ姿もカッコいい！捜査する横山裕
本作は、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）を主人公としたストーリー。詩織の科学的推理を中心に、捜査一課に異動したばかりの新米刑事の夫・道彦（横山裕）、5歳の息子・亮介（佐藤大空）がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー。現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのバイブリッドドラマとなっている。
第5話では、緊急で仕事に行く道彦に亮介が「嘘つき！」とご機嫌ななめに。詩織は亮介の不機嫌な理由に仮説を立てる。
一方、道彦は男性の撲殺体が見つかった一軒家へ。指紋はないのに足跡が残っているなどの奇妙な点に加え、犯人像のある矛盾に気づく。謎めいた殺人と、亮介の怒りの理由。浮かび上がってきたのは、親子の絆をつなぐドーナツ。詩織と道彦が真相解明に奔走する。
