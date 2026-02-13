SUPER EIGHT安田章大、映画企画から初参加 のんとW主演でASD抱える兄を熱演【平行と垂直】
【モデルプレス＝2026/02/13】SUPER EIGHTの安田章大が初めて企画から参加し、のんとW主演を務める映画『平行と垂直』が、8月28日に公開決定。監督は小林聖太郎氏が務める。
兄の大貴（だいき／演：安田）は自閉スペクトラム症。現在は清掃の仕事に就き、周囲のサポートを受けながら自立した生活を送っている。妹の希（のぞみ／演：のん）は、カウンセラーとして働きながら兄を支えて生きてきた。2人の生活は変わることなく続くと思っていたが、希の結婚話をきっかけに、お互いのこれからに向き合うことになる。それは、2人のこれまでに向き合うことでもあった。
安田が、劇団ふくふくやを主宰し女優としても活躍する山野海氏のオリジナル脚本に感銘を受けて、旧知の佐藤現プロデューサーに「これを映画化できないだろうか？」と持ち込んだことから企画が始動。そこに企画に共鳴した小林監督も加わり、自閉スペクトラム症（ASD）の専門家の人々に監修を仰ぎながら約2年をかけて脚本を練り、企画の実現にこぎつけた。また、安田はASDの役を演じるにあたり、幾度となく専門家のレクチャーを受け、ASDなどの特性をもつ方々が通う教育機関を訪れて生徒の方々と交流を持つなどして理解を深め、真摯に役作りに向き合った。
一方、カウンセラーとして働きながら兄を支える妹・希役を演じるのんも、本作の脚本に感銘を受けて、希役のオファーを快諾。実際に障がいのあるきょうだいを持つカウンセラーの方々から話を聞く機会を持つなど、こちらも誠実に役作りに取り組んだ。さらに、本作の舞台となった大阪府堺市出身で、これまで最年少受賞を含む3度の日本アカデミー賞音楽賞優秀賞に輝いた気鋭の作曲家・富貴晴美氏が音楽を手掛け、ぬくもりある音色で物語を彩る。
そして、中江裕司氏、行定勲氏、井筒和幸氏、森崎東氏、根岸吉太郎氏など、多くの監督のもとで経験を積み、監督デビュー作『かぞくのひけつ』で第47回日本映画監督協会新人賞、新藤兼人賞を受賞し、『毎日かあさん』、『マエストロ！』など心あたたまる作品を生み続ける小林氏が、地元・大阪を舞台に、兄と妹の感動の絆の物語を完成させた。（modelpress編集部）
この映画、“平行と垂直”は
自閉症の大貴と定型発達の希、
そんな兄妹の微々たる成長物語であり
その2人と関わる人々が心に棲まわせる寛大、辛辣、
はたまた無関心というあらゆる本音たちと共に生きていく物語です。
人は必死に生きていこうとすればする程
沢山の否定と肯定、そして無視に出逢います。
僕は日々生きていてこう思うことが多々あります。
ただ病名が付いていて診断されただけで、
定型発達の方の中には変わった表現者もいて、
自閉症の方の中にも何ら変わりない表現者もいる。
どんな人も伝えたいことをしっかり思考を巡らせ持っていて
何より気持ちが動いている。
ただ、表現することや伝達することが不得手なだけ。
少し時間がかかってしまったりするだけ。
街中では誰かがこんなことを口にします。
“普通は〜...”
いったい誰が定めた普通なのでしょうか。
僕が感じるにこうです。
“誰かが言う普通は、とある誰かにとっては異常”
“誰かが言う異常は、とある誰かにとっては普通”
意見を持つことも時に大事、
しかし、
それ以上に大事にする必要があることは
“自分の中にはまだ存在してくれてなかった言動に対する受動力”
です。
すると、新たな存在の種が芽生えます。
そして繋がり合えた同志は確実に世界が和みます。
その１つ１つが大きな気付きを世界に産み落とします。
僕たちって急な成長を望みたがるし、望まれます。
誰だってアゴあげ息切らして必死に息吸って吐いて懸命に生きてます。
だけど生きる速度は “人、それぞれ” 。
生まれ落ち方が少しずつ違っただけで。
なのに、偏見という名の“安心材料になる普通”で判断しがちに感じています。
今日、日が明けてまた今日
また日が明けてまたしても今日。
僕たちは毎日微々たる成長しかないかもしれないけれど
誰かが誰かにおもいやりを持って生きてくれるだけで
どれだけ心強くあったかくて、泣けてくるか。
忘れないでください。
「味方だよ。」
“平行と垂直”から少しでも伝播することの願いを込めて
安田章大
脚本を読んだ時、大貴と希の一生懸命に生きる姿が思い浮かんで、胸が締め付けられました。
参加できて、本当に嬉しく思います。
社会に溶け込んで生きていく上で何を頼りに自分を支えるのか。希は、何を支えにしているのか。
安田さんには感謝の気持ちでいっぱいです。大貴が素晴らしくて、毎日感動していました。安田さんのおかげで、希としてカメラの前に立てた気がします。
たくさんの方にこの物語が届きますように。
山野海さんによるオリジナルシナリオ
「平行と垂直」と出会ったのは2年前のことでした。
企画を立ち上げた安田章大さんと原案・脚本の山野海さん、
プロデューサーの佐藤現さんとの4人で初顔合わせの日、
いつの間にか其々の生い立ちや心の内を吐き出しあったあの時間が、
その後のホン作りの核になったと思います。
人生にめったに訪れない不思議で豊かな時間でした。
世界はますます余裕をなくし相互扶助から遠ざかっていくばかりですが、
人の善性を「偽善」だと大声で糾弾する「ホンネ」の荒波に呑まれるがままに
「（経済的に）役立つものにしか存在意義はない」と嘯（うそぶ）くのはもう沢山です。
様々な困難を抱えた人と人とが、
葛藤を抱えたり小競り合いを繰り返しながらも共に歩むことができるよう、
この作品がその一助となればこの上ない幸せです。
「行く先を 海とさだめし しづくかな （成石平四郎）」
自閉スペクトラム症 （ASD）は、社会的コミュニケーションの難しさと、興味・行動の偏りや感覚の特性が、発達早期から持続する発達障害の1つである。知的水準や言語、生活上の困りごとは多様で、支援により適応は改善する。自閉症を中核概念に障害の表れを一つの連続体（スペクトラム）として診断される。
⾃閉スペクトラム症の⼤貴と、兄を幼い頃から⽀えてきた妹の希。兄妹は幼い頃に⺟親を亡くし、ネグレクト気味の父親から距離を置き、2人で懸命に⽣きてきた。⼤貴はほとんど会話をせず表情もあまり変わらないように見える。グループホームから自立を目指して、一人暮らしを始めた大貴は独⾃の規則を持っている。全てを平⾏と垂直に並べるほど几帳面でこだわりが強く、机に並ぶ⾷器も丁寧に揃える。週に一度の希との⾷事の時間は決まって19：00。1分でも過ぎると落ち着かなくなる。カウンセラーの仕事をしている希は恋⼈からプロポーズを受け、⼀抹の不安を抱えながら兄と共に、婚約者の両親に会いに東京へ⾏くことに。
