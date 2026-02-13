堂本光一、Snow Manとバラエティ初共演 大物芸能人サプライズ登場にスタジオどよめく
【モデルプレス＝2026/02/13】DOMOTOの堂本光一が、2月13日のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい」（よる7時54分〜）に出演。Snow Manとバラエティ初共演を果たす。
【写真】Snow Manとバラエティ初共演果たす大物ゲスト
世の中にある、一見簡単に“出来そうだけど”実際にやってみたら“出来なさそう”な事や技に1人ずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗する事なく10人連続で成功を目指すチャレンジ企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」第2弾。ゲストには、Snow Manの大先輩・堂本、そしてオリンピック金メダリストの吉田沙保里が初参戦。ゲストMCを柴田英嗣（アンタッチャブル）が務める。
堂本とSnow Manは、今回がバラエティ初共演。渡辺翔太が「歌も、踊りも、お芝居もバラエティも、色々な資格も持っているパーフェクトマン」と称する大先輩・堂本だが、極限の緊張＆究極のプレッシャーに打ち勝つことはできるのか。連帯責任のプレッシャーゲームとあって、オリンピック金メダリストで“霊長類最強女子”の吉田にも「オリンピックの決勝に行くみたい」と緊張が走る。果たして10人連続で成功なるか。
今回は、「リコーダーNOミス演奏」「フルーツ剣刺し」「ロウソク10本消しブレス」「ドンピシャ！タイミング歌唱」の4つのチャレンジで10人連続成功を目指す。さらに、「フルーツ剣刺し」では、達人として大物芸能人がサプライズ登場。あまりの大物にスタジオがどよめくも、なぜか全員で大ズッコケ。一体何が起きたのか。
また、堂本とSnow Manの貴重なエピソードが語られるスタジオトークの様子も収められている。（modelpress編集部）
◆堂本光一＆Snow Man、バラエティ初共演
◆「それスノ」大物芸能人サプライズ登場
