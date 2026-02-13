岩崎宏美、ひな人形飾った自宅ショット公開「立派なお姿で華やか」「素敵なお部屋」
歌手の岩崎宏美（67）が12日、自身のインスタグラムを更新。「昨夜、お雛様飾りました」と報告し、自宅に飾られたひな人形を公開した。
【写真】「素敵」ひな人形を飾った岩崎宏美の自宅 ※広々空間がわかる引きのショットは3・4枚目
「一年に一度のお披露目です すでに7段飾りの台も、他の方達もいないので、いまは三姉妹のために買ってもらったお雛様お二人だけ」と、自身と姉、妹で歌手・岩崎良美（64）の3姉妹のために購入されたというひな人形を紹介し、自宅の棚の上に飾られた写真をアップ。
「飾る場所を考えたけれど、祖父からの聖徳太子の立像かざってる台はつかえないので、ちょっと申し訳ないけれどビクターのニッパーくんに囲まれた家具の上に飾りました」と、自身が所属する事務所ビクターエンタテインメントのシンボル犬「ニッパー」がデザインされた置物に囲まれて飾られている様子を披露した。
また、ひな人形が飾られた自宅の部屋を広く収めた写真も公開。「どちらにしても我が家は私と2匹の犬の生活。私も戌年」と“犬”に囲まれた空間を紹介し、「お雛様もお内裏様も嬉しそうです」とつづった。
この投稿には、「素敵なお部屋 お雛様も綺麗なお顔」「立派なお姿で華やかになりますね」「ニッパーくんたちに守られて嬉しそうですね」「春近し、、、ですね」などの声が寄せられている。
