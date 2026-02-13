2025年末、映像や音楽業界では生成AIとの「共存」が急速に進んだ。しかし、ドイツの声優たちが2026年1月からNetflixの吹き替え版への出演を自発的に拒否し、大きな波紋を呼んでいる。

ロイター通信などの報道によると、原因は同社が年初に導入した新しい出演契約だ。この契約には、声優の録音データをAIの訓練に使用できるとする条項が含まれていたものの、その対価について明確な規定がなかったことが問題視されている。

■「自滅を招く」と声優側が警戒

VDS（ドイツ声優協会）の議長アンナ・ソフィア・ルンペ氏は、大多数の声優がこの条件への同意を拒否していると述べている。また同団体は「われわれはアーティストであり、AIのデータソースではない」と徹底抗戦の姿勢を示しており、現在、データプライバシー、著作権法、そしてEU AI法（AIの開発・利用を包括的に規制するEUの法律）の観点から、新契約に法的な問題がないか検証することを弁護士事務所に依頼している。

時事通信によると、出演契約では、AI訓練後にAI音声が作品に使用されれば声優への対価が支払われる仕組みだが、AIが誰の声を基にしたのかを外部から特定することは困難だという。つまり、自分の声がAIの学習に使われても、実際に報酬が発生するかどうかは不透明だ。加えて、自らの声を提供することは将来的にAIに仕事を奪われる結果につながりかねず、ドイツのメディアがこれを「自滅を招く」と報じるなど、声優側の警戒感は強い。

しかし、この新契約は、Netflixが2025年6月にBFFS（ドイツ俳優協会）と締結した枠組みに基づいている。この合意ではAI音声の使用に「明示的な書面同意」を求める規定を設けたものの、報酬に関するルールは意図的に除外された。BFFSは「適切な基本報酬の参考基準がまだ存在しない」とし、不利な前例を作ることを避けたかったと説明している。

■Netflixは「誤解」と反論、字幕のみ配信も示唆

一方、Netflixは声優側に書簡を送り、懸念は録音データの使用目的に関する「誤解」に基づくものだと主張。VDSを非公式の協議に招いた上で、ボイコットが続く場合は「ドイツではコンテンツが字幕のみで配信される」可能性を示唆している。さらにNetflix広報は書簡の存在を認めた上で「懸念を真摯に受け止めている」と述べている。

heise onlineによると、Netflixはドイツ市場への参入当初、吹き替えを行わず原語版のみで展開しようとしたが失敗した経緯がある。ドイツはヨーロッパでも特に吹き替え文化が根強い市場であり、字幕のみへの切り替えは視聴者の反発を招く可能性もあるという。

■AIを巡る「声」の権利と課題

冒頭で述べたとおり、映像や音楽業界では大手プレイヤーが相次いでAI企業との提携や和解に踏み切り、権利処理のルール整備が急ピッチで進んでいる。しかし、「共存」の枠組みにおいて「声」の権利整備はまだ十分とは言えないのが現状だ。

その背景には、声という媒体特有の「代替リスク」と、それに対応する権利の枠組みがまだ確立されていないことがある。音楽や映像のライセンスが「作品」の利用を認めることであるのに対し、声のAI学習は「実演家そのもの」の複製につながる。つまり、一度高品質な音声モデルが生成されれば、本人が不在でも無限に新たな演技を作り出せるため、既存の著作権や二次利用の枠組みでは対処しきれない「完全な代替」を招きかねない。

そのため、アメリカではSAG-AFTRA（映画俳優組合・米テレビ・ラジオ芸術家連盟）が2023年にAIで生成された本人の分身（デジタル・レプリカ）の作成に別途の明確な同意を義務付け、2025年にはビデオゲーム声優らとゲーム会社のあいだでAI関連の労働者保護を目的とした新たな契約も承認された。ドイツの声優たちの反発も、こうした権利保護の流れに沿った主張と言える。

エンタメ分野においてもAIの存在感は年々増している。声の権利をめぐるこの問題を放置したままでは、声優業界の持続可能な成長は望めないだろう。何より、この深いジレンマが解消されなければ、視聴者も今後素直に吹き替え作品を楽しめなくなってしまうのではないだろうか。そのような懸念を持たざるを得ない。

