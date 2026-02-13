【一流】元グーグルが考案した「最速仕事術」がスゴかった

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「やってもやっても仕事が終わらない」と感じたことはありませんか？

あなたも、そんな経験をしたことないだろうか？

「スプリント」という最強の仕事術

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』に、最速仕事術について、こう書いてある。

ジェイクはグーグルにいたとき、「スプリント（デザインスプリント）」という手法を生み出した。



スプリントは、緻密にデザインされた1週間の仕事術だ。

チームで5日間の予定を全部キャンセルして、最初に決めた活動のチェックリストに沿って、毎日たった1つの問題に集中して取り組む。



この手法は僕らにとって、時間をデザインする初めての取り組みで、大いに成功した。



スプリントはまたたく間にグーグル全社に広まった。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

一流の最速仕事術とは、速く動くことではない。

「何に集中するか」を先に決めてしまうことだ。

マルチタスクではなく、限られた時間を一点突破に使う。

それだけで、永遠に終わらないタスクをとっぱらうことができる。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）