胃もたれ・胸やけは検査の合図? 「内視鏡検査」の適切なタイミングを医師に聞く

胃カメラや大腸カメラなどの内視鏡検査は、早期に疾患を発見するための重要な検査です。症状がある場合はもちろん、痛みや自覚症状がない場合でも受診が必要なケースがあります。内視鏡検査を受けるタイミングやその重要性について「熊本みなとクリニック 内科・内視鏡内科」の岩粼先生に伺いました。

内視鏡検査を受けるタイミングは、いつなのでしょうか？

そもそも、内視鏡検査には種類があり、「胃カメラ検査（上部消化管内視鏡検査）」と「大腸カメラ検査（下部消化管内視鏡検査）」が代表的です。そして、それぞれの検査で受けるタイミングが異なります。

まず、胃カメラ検査を受けるタイミングについて教えてください。

当院では、下記のような症状がある場合に、胃カメラ検査をおすすめしています。

上腹部（みぞおち辺り）に痛みがある

胸に痛みがある

背中に痛みがある

胸やけ、胃もたれがある

酸っぱいものや苦いものが上がってくる

息が臭い

げっぷが多い

声がかすれる

喉に違和感がある

食事のときにつっかえ感がある

吐き気がある

食欲がない

食事を摂ると気持ち悪くなる

ダイエットをしていないのに体重が減る

黒い便が出る

なぜ、そのような症状があるときに、胃カメラ検査を受けた方がいいのですか？

「食道がん」「胃がん」「胃・十二指腸潰瘍」などの重大な疾患が隠れている可能性があるからです。そのため、早めに診察を受けて、適切に対処することが必要となります。

痛みや自覚症状がなくても、胃カメラ検査を受けた方がいいのですか？

はい。初期のがんのように、痛みや自覚症状がなくても病気が進行していくものもあります。定期的に胃カメラ検査を受けて、疾患を早期に発見することが大切です。

自覚症状がなくても受けた方がいいのですね。

特に「ピロリ菌」に感染したことがある人は、菌によって胃がダメージを受けています。たとえ除菌をした後でも、胃がんの発症リスクは一般の人よりも高い状態にあります。

岩粼 智仁（熊本みなとクリニック 内科・内視鏡内科）

早稲田大学教育学部卒業、熊本大学医学部卒業。その後、熊本市民病院、済生会熊本病院などの基幹病院で消化器内科医として経験を積む。2023年、熊本県熊本市に「熊本みなとクリニック 内科・内視鏡内科」を開院。日本内科学会総合内科専門医、日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医・上部消化管内視鏡スクリーニング認定医・大腸内視鏡スクリーニング認定医。熊本県難病指定医。

