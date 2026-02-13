37億円は「高すぎる」 22歳日本代表の獲得に失敗した欧州超名門、夏の再オファーはあるのか。現地メディアが展望
オランダのNECで評価急上昇中の日本代表MF佐野航大は今冬、オランダの超名門アヤックスとの個人合意が伝えられた。だが、複数回に渡るオファーを、NECが拒否。ステップアップ移籍は実現しなかった。
では、エールディビジの強豪は夏に再獲得に動くのか。オランダメディア『soccernews』は２月11日、「サノは高すぎる、アヤックスは代替案を考えている」と伝えている。
「１月どころか夏も無理なようだ。スカイ・ドイツのフロリアン・プレッテンベルク記者によると、エールディビジのトップクラブはサウサンプトンの22歳MFカスパル・ヤンデルの獲得を検討しているという。ヤンデルは今シーズン終了後にサウサンプトンを退団すると予想されており、（アヤックスの本拠地）ヨハン・クライフ・アレーナへの移籍は『良い選択肢』となっている。ヤンデルの市場価値は1000万ユーロと推定されている。サノよりも若干安いと思われる」
記事によれば、NECはこの22歳の売却に2000万ユーロ（約37億円）の望んでいるという。
いくら有望株といえども、オランダ国内でこの額を払うクラブを見つけるのは難しいかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！
では、エールディビジの強豪は夏に再獲得に動くのか。オランダメディア『soccernews』は２月11日、「サノは高すぎる、アヤックスは代替案を考えている」と伝えている。
「１月どころか夏も無理なようだ。スカイ・ドイツのフロリアン・プレッテンベルク記者によると、エールディビジのトップクラブはサウサンプトンの22歳MFカスパル・ヤンデルの獲得を検討しているという。ヤンデルは今シーズン終了後にサウサンプトンを退団すると予想されており、（アヤックスの本拠地）ヨハン・クライフ・アレーナへの移籍は『良い選択肢』となっている。ヤンデルの市場価値は1000万ユーロと推定されている。サノよりも若干安いと思われる」
記事によれば、NECはこの22歳の売却に2000万ユーロ（約37億円）の望んでいるという。
いくら有望株といえども、オランダ国内でこの額を払うクラブを見つけるのは難しいかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！