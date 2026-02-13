堂本光一とSnow Manが『それスノ』でバラエティ初共演！「10人連続完コピチャレンジ」に挑む

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TBSで毎週金曜夜に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。2月13日19時54分からの放送は、ゲストに堂本光一、吉田沙保里を迎えて「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」を届ける。

■オリンピック金メダリストの吉田沙保里も初参戦

世の中にある、一見簡単に“出来そうだけど”実際にやってみたら“出来なさそう”なことや技にひとりずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗することなく10人連続で成功を目指すチャレンジ企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」第2弾。

ゲストには、Snow Manの大先輩・堂本光一、そしてオリンピック金メダリストの吉田沙保里が初参戦。 ゲストMCを柴田英嗣（アンタッチャブル）が務める。

堂本とSnow Manは、なんと今回がバラエティ初共演。渡辺翔太が「歌も、踊りも、お芝居もバラエティも、いろいろな資格も持っているパーフェクトマン」と称する大先輩・堂本だが、極限の緊張＆究極のプレッシャーに打ち勝つことはできるのか!?

連帯責任のプレッシャーゲームとあって、オリンピック金メダリストで“霊長類最強女子”の吉田にも「オリンピックの決勝に行くみたい」と緊張が走る。はたして10人連続で成功なるか。

■まさかの大物芸能人が達人として登場！ しかし、なぜか全員大ズッコケ

今回は、「リコーダーNOミス演奏」「フルーツ剣刺し」「ロウソク10本消しブレス」「ドンピシャ！タイミング歌唱」の4つのチャレンジで10人連続成功を目指す。

さらに、「フルーツ剣刺し」では、達人として超大物芸能人がサプライズ登場。あまりの大物にスタジオがどよめくもなぜか全員で大ズッコケ。 いったい何が起きたのか？

堂本とSnow Manの貴重なエピソードが語られるスタジオトークにも注目だ。

■番組情報

TBS『それSnow Manにやらせて下さい』

02/12（金）19:54～20:55

出演者：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）

ゲスト：堂本光一、吉田沙保里

ゲストMC：柴田英嗣（アンタッチャブル）

